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Новости атака на АЭС
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На ЗАЭС есть угроза блэкаута, - Энергоатом

заес,аес,запорізька

Во время ракетной атаки россиян на Украину отключилась одна из линий, соединяющая Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станцию питает только одна линия.

Об этом сообщили в Энергоатоме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В настоящее время крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", - говорится в сообщении.

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Эта линия длительное время не работала из-за повреждений в результате российских обстрелов. Недавно ее отремонтировали украинские энергетики.

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - подчеркнул глава Энергоатома Петр Котин.

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С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный, с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.

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Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Автор: 

Энергоатом (412) Запорожская АЭС (723) атака на ЗАЭС (81) блэкаут (32)


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Що ви носитесь з цією ЗАЕС?!!
Там кацапи сидять, нехай думають...
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22.03.2024 07:55 Ответить
А у них свято на тлі горя. Зараз знову почнуть нагнітати, що 100500 електростанцій розбили. Уряд допомогу. ЄС допомогу. ООН допомогу. А потім підняття тарифів
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22.03.2024 08:12 Ответить
Наслідки розмінування Півдня України та «мудрих рішень» від Зеленського-Разумкова+Стефанчука-Шмигаля+Гончарука, мають для Українців свою ціну, - ЖИТТЯ!

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".

Два критично важливих транспортних об'єкта на території Києва, що знаходяться на балансі центральних органів влади - Дарницький міст і міст Патона знаходяться в критичному стані.

Ось така реальність, малята…
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22.03.2024 08:38 Ответить
Она ******, рано или поздно, но обязательно. Неужели эти дятлы в Киеве не поняли что происходит до сих пор? ЗАЭС, ДнепроГЭС, и прочие плотины, мосты кацапы буду уничтожать, как уничтожили Каховскую ГЭС.
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22.03.2024 08:54 Ответить
А що таке "блекаут"? В українській мові немає такого слова.
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22.03.2024 09:06 Ответить
У МАГАТЕ все пад кантролем. Они даже санкции не хотят наложить на Росатом который захватил ЗАЕС
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22.03.2024 10:25 Ответить
 
 