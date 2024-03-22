На ЗАЭС есть угроза блэкаута, - Энергоатом
Во время ракетной атаки россиян на Украину отключилась одна из линий, соединяющая Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станцию питает только одна линия.
Об этом сообщили в Энергоатоме, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
В настоящее время крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", - говорится в сообщении.
Эта линия длительное время не работала из-за повреждений в результате российских обстрелов. Недавно ее отремонтировали украинские энергетики.
"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - подчеркнул глава Энергоатома Петр Котин.
С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный, с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.
Атака на украинскую энергетику
Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.
Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там кацапи сидять, нехай думають...
22.03.2024 758доба війни
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
Два критично важливих транспортних об'єкта на території Києва, що знаходяться на балансі центральних органів влади - Дарницький міст і міст Патона знаходяться в критичному стані.
Ось така реальність, малята…