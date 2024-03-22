На ЗАЭС есть угроза блэкаута, - Энергоатом

Во время ракетной атаки россиян на Украину отключилась одна из линий, соединяющая Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станцию питает только одна линия.

Об этом сообщили в Энергоатоме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В настоящее время крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, - Галущенко

Эта линия длительное время не работала из-за повреждений в результате российских обстрелов. Недавно ее отремонтировали украинские энергетики.

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - подчеркнул глава Энергоатома Петр Котин.

Також читайте: Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью

С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный, с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Хмельницкой области после серии взрывов исчез свет

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.