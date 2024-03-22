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На Виннитчине - попадание в объект инфраструктуры, враг ударил ракетами и "шахедами"

шахеди

В результате гибридной атаки беспилотников и ракет в Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Винницкая область (1042) обстрел (27961)


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Я так зрозумів,ППО у нас лише в Києві...На решту території влада болт поклала...
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22.03.2024 07:32 Ответить
до чого тут влада? Вона виробляє Петріоти?
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22.03.2024 09:00 Ответить
Поки ми не лупимо по їхнім містам бо нема чим вони будуть насипати іракетами і керованими бомбами вони повинні зрозуміть що за все буде відповідь тому бить треба по житлових багатоповерхівках по електростанціях зробить хаос бить треба все і всіх територія повинна бути чиста від біосміття
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22.03.2024 07:34 Ответить
путлер підарас .
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22.03.2024 07:39 Ответить
 
 