На Виннитчине - попадание в объект инфраструктуры, враг ударил ракетами и "шахедами"
В результате гибридной атаки беспилотников и ракет в Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Юрий Викторович #524822
показать весь комментарий22.03.2024 07:32 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Эмирский бухарь
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