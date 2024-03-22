На Виннитчине - попадание в объект инфраструктуры, враг ударил ракетами и "шахедами"

В результате гибридной атаки беспилотников и ракет в Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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