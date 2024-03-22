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Новости Война
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Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, - Галущенко

енергетика,війна

Российские оккупанты обстрелами энергетической инфраструктуры Украины пытаются снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

К сожалению, есть попадания и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - отметил он.

Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередач, питающая ЗАЭС.

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Галущенко отметил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Врагу нас не запугать и не сломать. Мы доказали это в прошлом году, докажем и сейчас", - добавил министр.

Автор: 

обстрел (27961) энергетика (2569) Галущенко Герман (262)


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Топ комментарии
+28
В вечірньому відосику буде потужна відповідь
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22.03.2024 07:31 Ответить
+16
Подивимось обов'язково.Там повинно бути в тексті,що ворог буде відповідати за все скоєне,потім подяки всім,потім особливі подяки,потім про те,що ми обов'язково переможемо.Якщо полагодять світло,то обов'язково подивимось.
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22.03.2024 07:37 Ответить
+14
Дочекалися підори виснаження ПВО. Прівєт Рижій паскуді.
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22.03.2024 07:25 Ответить
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22.03.2024 07:24 Ответить
БПЛА по кацапським електростанціям вже споряджуються?
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22.03.2024 07:24 Ответить
Гроші на БПЛА вже в Монако
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22.03.2024 09:05 Ответить
Дочекалися підори виснаження ПВО. Прівєт Рижій паскуді.
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22.03.2024 07:25 Ответить
Рижа паскуда це Кучма, який роззброїв Україну і здав її кацапам.
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22.03.2024 07:33 Ответить
Йому зараз в Австрії пох.
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22.03.2024 07:38 Ответить
Це й Кравчук з масою нардепів мінімум двох скликань. Коли кажуть що це політичне рішення хочеться плакати. Це фінансове рішення. А винні чомусь американці
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22.03.2024 08:16 Ответить
«Пошкоджено одну з ліній,яка живить
ЗаЕС».То хай орки цим і клопочуться вона вже не наша.Якщо орків і виб'ють,раша все одно її знищить при відступі.Не знаю,як там з безпекою,але ж казали,що при будь-якій нестандартній ситуації витоку радіації не буде.
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22.03.2024 07:30 Ответить
ЗАЭС заживлена від України.По другому ніяк.
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22.03.2024 08:11 Ответить
В вечірньому відосику буде потужна відповідь
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22.03.2024 07:31 Ответить
Подивимось обов'язково.Там повинно бути в тексті,що ворог буде відповідати за все скоєне,потім подяки всім,потім особливі подяки,потім про те,що ми обов'язково переможемо.Якщо полагодять світло,то обов'язково подивимось.
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22.03.2024 07:37 Ответить
Від "незламного лідера"...
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22.03.2024 07:47 Ответить
новоспечений радник Повітряних Сил щось мовчить про ППО - посаду до сих пір приймає чи текст перечитує вкотре?
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22.03.2024 09:14 Ответить
Так само буде потужна мастурбованість від підарів Заходу і оон
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22.03.2024 09:14 Ответить
Навіть Хамас спромігся створювати ракети. Дешеві, неточні але ці ракети летять куди треба. Вартість цих ракет від 2000 до 7000 долларів. Паливо цих ракет - цукор з силітрою. Невже терористи в тапках розумніші за наших інженерів?
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22.03.2024 07:40 Ответить
Нашим інженерам на це гроші потрібні. А гроші в асфальт закатують.
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22.03.2024 07:46 Ответить
І це таке кожної ночі
Люди йдуть на роботу але не можуть виспатися
На роботі соні
Ці атаки розраховані і на психічне становище громадян, щоб не дати спокійного сну
А те що є влеспння, значить ппо в Україні недостатньо, або мало ракет для збиття
Якщо і далі допомоги не буде то буде гірше
А Україні взагалі за будапештським меморандумом США давали гарантію
Але цієї гарантії немає
Теж саме буде із тим що підписують зараз безпекові угоди
На папері просто угоди
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22.03.2024 07:41 Ответить
Досить вже нести цю ахінею про якісь гарантії.Знайдіть текст того меморандуму і перечитайте.Немає там ані слова про гарантії.Фількіна грамота для аборигенів.Така сама,як і ******* папірці,які вже з ким тільки не підписані.
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22.03.2024 07:50 Ответить
Видно, що ти її не став, а послухав якогось довбойоба-блогера. Крім букви документу, є ще дух документу - зрозуміла всім юристам річ. А от по духу меморандуму немає жодних сумнівів в гарантії цілісності України
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22.03.2024 07:55 Ответить
Так нас усу й підтримують потужн,всі кажуть,що будуть з нами до кінця.
Ключове слово КАЖУТЬ.
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22.03.2024 08:08 Ответить
Я так розумію,що прочитати 6 пунктів тієї бумажки і зрозуміти написане там,тобі не під силу.Ну то ж вже таке.
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22.03.2024 08:21 Ответить
5 стаття НАТО так само. Справа в бажанні виконувати зобов'язання.
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22.03.2024 08:11 Ответить
підоРаша теж давала гарантії по меморандуму і не тільки і як їх покарали за це??
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22.03.2024 09:16 Ответить
Дуже поганий малюнок.Схоже Запоріжжя готуют до здачі саме офіс.
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22.03.2024 08:15 Ответить
Масляков-это политик? Мира?????
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22.03.2024 08:34 Ответить
Потрібно негайно відправити все вище політичне і військове керівництво країни у відставку, віддати під суд і скарати. Абсолютно не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни! Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, а камарілья з Банкової лише знімає відосіки, монологи і піариться на крові і кістках наших воїнів. Таких керівників повісили би навіть зулуси і папуаси. Бідна Україна...
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22.03.2024 08:52 Ответить
мільйон людей зі зброєю терпить зрадників, мародерів і колаборантів
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22.03.2024 09:18 Ответить
дири лагодить асфальтом
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22.03.2024 08:57 Ответить
Коли ракеты або БПЛА не почнут щоденно бити по москві і дуже болячи бити, а не шипки на вікнах торощити, ось тоді буде початок кінця війни. Коли не буде що придбати пожерти у крамницях, коли не буде води, світла, каналізації. А так москалів тільки підбодьоюють удари "куди завгодно, аби не по москві"
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22.03.2024 09:12 Ответить
подолякоскот вже дає потужну відповідь всім хто викриває дєрьмаків на УПячці....
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22.03.2024 09:13 Ответить
якщо такі сильні обстріли, то це значить, що атаки на їх НПЗ були ДУЖЕ правильними і корисними! так що обстріли москальських НПЗ потрібно продовжити і збільшити!
аж поки їх гівнольоти не будуть мати чим заправитись, що вилетіти на черговий ракетний удар.
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22.03.2024 10:08 Ответить
Галущенко,не відволікайся від спорудження нових АЕС з того руського металобрухту,що ти ********** в Україну!
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22.03.2024 10:14 Ответить
А як вам ось таке?!

Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін

Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.

"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
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22.03.2024 10:21 Ответить
Кацапи зі своїми Царь-пушками, Царь-колоколами задовбали, мабуть це була їх царь-атака.. падли...
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22.03.2024 13:58 Ответить
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !
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22.03.2024 14:01 Ответить
 
 