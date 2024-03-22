Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, - Галущенко

Российские оккупанты обстрелами энергетической инфраструктуры Украины пытаются снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

К сожалению, есть попадания и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - отметил он.

Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередач, питающая ЗАЭС.

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Галущенко отметил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Врагу нас не запугать и не сломать. Мы доказали это в прошлом году, докажем и сейчас", - добавил министр.