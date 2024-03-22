Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко
Російські окупанти обстрілами енергетичної інфраструктури України намагаються знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - зазначив він.
Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.
Галущенко зауважив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗаЕС».То хай орки цим і клопочуться вона вже не наша.Якщо орків і виб'ють,раша все одно її знищить при відступі.Не знаю,як там з безпекою,але ж казали,що при будь-якій нестандартній ситуації витоку радіації не буде.
Люди йдуть на роботу але не можуть виспатися
На роботі соні
Ці атаки розраховані і на психічне становище громадян, щоб не дати спокійного сну
А те що є влеспння, значить ппо в Україні недостатньо, або мало ракет для збиття
Якщо і далі допомоги не буде то буде гірше
А Україні взагалі за будапештським меморандумом США давали гарантію
Але цієї гарантії немає
Теж саме буде із тим що підписують зараз безпекові угоди
На папері просто угоди
Ключове слово КАЖУТЬ.
аж поки їх гівнольоти не будуть мати чим заправитись, що вилетіти на черговий ракетний удар.
Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін
Про це https://www.ft.com/content/98f15b60-bc4d-4d3c-9e57-cbdde122ac0c повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що удари безпілотників по російській енергетиці та НПЗ можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати Росію у відповідь.
"Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР", - йдеться у повідомленні.
За даними джерел, Білий дім дедалі більше розчарований "нахабними" атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.
Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, попри західні санкції проти галузі. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !