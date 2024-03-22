Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Російські окупанти обстрілами енергетичної інфраструктури України намагаються знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - зазначив він.

Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

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Галущенко зауважив, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз", - додав міністр.