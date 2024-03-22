У Хмельницькій області після серії вибухів зникло світло

Вранці 22 березня у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло. Окупанти атакують об′єкти енергетичної інфраструктури.

Станом на цей час повітряна тривога на Хмельниччині триває понад 5 годин. Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів "шахедами".

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