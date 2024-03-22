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Новини
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У Хмельницькій області після серії вибухів зникло світло

світло

Вранці 22 березня у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло. Окупанти атакують об′єкти енергетичної інфраструктури.

Станом на цей час повітряна тривога на Хмельниччині триває понад 5 годин. Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів "шахедами".

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Автор: 

обстріл (29234) Хмельницька область (983)


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Топ коментарі
+13
Майк Джонсон потвора - Як спиться?

США винні Україні беспеку в рамках будапештського меморануму. Неважно скільки ця беспека коштуватиме. США були ініціаторами договору, а значить і гарантами його виконання.

Саме цей договір роззброїв Україну і зупинив озброєння країни балістичною зброєю дальньої дії, ядерною зброєю та носіями такої зброї. США мають закрити писок стосовно того що Україна має за свої кошти купувати зброю в США а виконувати умови будапешського меморандуму стосовн беспеки України незважаючи на ціну.
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22.03.2024 07:03 Відповісти
+10
Повірте,всі америкоси сплять добре і Джонсон теж.Єдине,що їх хвилює,щоб не було дощу та вітру на вихідні,бо не буде пікніку зі смаженими ковбасками.
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22.03.2024 07:10 Відповісти
+10
Західні партнери сьогодні весь день будуть сильно змастурбовані.
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22.03.2024 07:12 Відповісти
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Майк Джонсон потвора - Як спиться?

США винні Україні беспеку в рамках будапештського меморануму. Неважно скільки ця беспека коштуватиме. США були ініціаторами договору, а значить і гарантами його виконання.

Саме цей договір роззброїв Україну і зупинив озброєння країни балістичною зброєю дальньої дії, ядерною зброєю та носіями такої зброї. США мають закрити писок стосовно того що Україна має за свої кошти купувати зброю в США а виконувати умови будапешського меморандуму стосовн беспеки України незважаючи на ціну.
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22.03.2024 07:03 Відповісти
Напишіть йому в соцмережах якщо вони в цього політика є.
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22.03.2024 07:05 Відповісти
Це не політик - це лайно таке саме як і його господар Трамп який готовий просрати міжнародну довіру до США, пожертвувати міліонами життів аби до влади дорватися.
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22.03.2024 07:09 Відповісти
Ви зрозумійте,що без потужних ракетних ударів,по території москалів нічого кардинально не зміниться.А ракет не нададуть в достатній кількості і стріляти ними по території москалів,тим більше не дозволять.Байден сказав,щоб ескалації не було.Ця допомога,це не перемога над москалями.
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22.03.2024 07:45 Відповісти
Терористи в тапках створюють ракети. Неточні, дешеві, з цукру та силітри замість ракетного палива і ті ракети летять туди куди їм треба. Невже українські інженери гірші від печерних інженерів Хамасу?
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22.03.2024 07:54 Відповісти
.Нам справжні потужні ракети потрібні.Для нас не панацея ізраїльський купол.Бо той купол навіть не весь Ізраїль покриває,а територія Ізраїлю,як одна наша область.
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22.03.2024 08:01 Відповісти
Москалі багато куди попали і багато чого понищили і потрібні гроші.Наші багатії не хочуть скинутись і можливо домовитись за виробництво ракет десь в Європі.
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22.03.2024 08:03 Відповісти
Повірте,всі америкоси сплять добре і Джонсон теж.Єдине,що їх хвилює,щоб не було дощу та вітру на вихідні,бо не буде пікніку зі смаженими ковбасками.
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22.03.2024 07:10 Відповісти
"США були ініціаторами договору ... Саме цей договір ...". ДОГОВОРА не было, а был МЕМОРАНДУМ ... а это совсем другое. Можно у Рыжего ( Кучмы ) спросить , но ЗЕвлада не спрашивает поскольку Кучма - это Пинчук . а телеканалы Пинчука вместе с телеканалами Бени заводили ЭТОГО во власть.
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22.03.2024 07:12 Відповісти
А був би договір, а не меморандум, так щось сьогодні б виконувалось? Поміж іншим, між РФ і Україною в 90 - роках було прийнято так званий Великий договір, один із головних пунктів якого прямо зазначав, що ніколи і при ніяких обставинах Росія і УКРАЇНА не нападать одне на одного. Наш президент хоч знає, що такий договір був?
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22.03.2024 07:27 Відповісти
А що зміниться, якщо запитають у Кучми?
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22.03.2024 09:39 Відповісти
Воно як і Зє- "нікому нічіво нє должен"
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22.03.2024 07:15 Відповісти
США легко обвинять . А разве США агитировали 73% квартало-сериало зависимых украинских избирателей завести на высший пост в государстве АБСОЛЮТНО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОФНЕПРИГОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ? А тот , в свою очередь изнасиловал сразу после Присяги Конституцию, незаконно распустил ВР и взамен завел в ВР такую же ПРОФНЕПРИГОДНУЮ ОТАРУ, которую в Буковеле пришлось Потураеву и другим поводырям целый месяц обучать манерам поведения в сессионном зале ВР.
А теперь США виноваты ... Может быть США следовало бы в 2019 году прислать в Украину несколько миллионов американских избирателей , чтобы они выбрали в Президенты Украины политика-профессионала , а не ЭТО ?!
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22.03.2024 07:45 Відповісти
Не важно. Є факт порушення беспеки України державою садистом і США повинні бути тут як тут
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22.03.2024 07:56 Відповісти
Не согласен! ЭТО ВАЖНО ... кто находится на высшем государственном посту ! Надо уметь работать с тяжелым соседом-психопатом и вести себя в какой то степени как опытный политический психотерапевт , чтобы маньяк-сосед не сорвался в очередной тяжелый приступ. Назарбаев-Токаев умеют работать с этим безумным соседом , Алиевы умеют работать , Лука даже доит соседа 30 лет , в Грузии вменяемая власть после 2008 года сумела успокоить психопата и как-то Грузия живет даже без 20% потерянной территории. А если бы , к примеру , в Казахстане в Президентах оказался какой-то местный кривляка-юморист , то Путин уже бы вломился в Казахстан. Так что , надо "поблагодарить" за нынешнее положение Украины те 73% избирателей , которые завели во власть ЭТОГО и ЭТИХ!
А Путин ... ну что Путин , он Путин с 2000 года , но первый приступ у него случился когда трусливая и жадная урка Янек внезапно сбежала от Майдана из Киева , а второй приступ ( уже после его умиротворения Порохом ) произошел при этом веселом хлопчике и его такой же веселой бригаде . Где то так.
Кстати , избиратели Янека и ЭТОГО - одни и те же ... только в 2019 году к избирателям Янека еще добавились оболваненные телеканалами Хасид-ТВ ( выражусь мягко именно так ).
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22.03.2024 08:16 Відповісти
А причем тут Казахстан? Там разве запретили ру язык на гос уровне? Или запретили частные ру школы? Может быть они разговаривают с бритами на тему аренды старых военных советских баз? Казахи мудры, торгуют с права на лево и с лево на право, после Азербайджана они вторая экономика на территории СНГ по росту после развала совка. С кацами они по самые сиськи вписались в проекты по перегону нефти, сжижению газа и добыче урана. С китайцами они по самые щеки в военным и продовольственным программам. Короче они дружат со всеми, им поэтому и ничего не угрожает.
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22.03.2024 17:28 Відповісти
До чого тут американець?!
Потвора це інша особа, що корчить із себе політика.
Саме та, що згорнула перед самою війною наші ракетні програми
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22.03.2024 09:08 Відповісти
договір це про зобов'язання, а меморандум це про будемо пам'ятати і робити на свій розсуд.
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22.03.2024 11:40 Відповісти
Західні партнери сьогодні весь день будуть сильно змастурбовані.
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22.03.2024 07:12 Відповісти
Так, зараз проснутся і будуть потужні промови штовхати
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22.03.2024 08:35 Відповісти
Через два роки війни у нас нормальна ППО хіба над столицею. Щось подібне було справою часу нажаль.
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22.03.2024 07:13 Відповісти
ППО, як у Києві, має бути по всій Україні.
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22.03.2024 07:18 Відповісти
Чекаємо Вас на заводі
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22.03.2024 07:28 Відповісти
Аякже, чекаєте. Вже з повісткою.
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22.03.2024 07:37 Відповісти
В Києві патріоти стоять .Це потрібно що всі Патріоти які є,нам віддали.Це ж не можливо.
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22.03.2024 07:46 Відповісти
 
 