У Хмельницькій області після серії вибухів зникло світло
Вранці 22 березня у Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло. Окупанти атакують об′єкти енергетичної інфраструктури.
Станом на цей час повітряна тривога на Хмельниччині триває понад 5 годин. Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів "шахедами".
Топ коментарі
+13 Виктор Дийнега
показати весь коментар22.03.2024 07:03 Відповісти Посилання
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США винні Україні беспеку в рамках будапештського меморануму. Неважно скільки ця беспека коштуватиме. США були ініціаторами договору, а значить і гарантами його виконання.
Саме цей договір роззброїв Україну і зупинив озброєння країни балістичною зброєю дальньої дії, ядерною зброєю та носіями такої зброї. США мають закрити писок стосовно того що Україна має за свої кошти купувати зброю в США а виконувати умови будапешського меморандуму стосовн беспеки України незважаючи на ціну.
А теперь США виноваты ... Может быть США следовало бы в 2019 году прислать в Украину несколько миллионов американских избирателей , чтобы они выбрали в Президенты Украины политика-профессионала , а не ЭТО ?!
А Путин ... ну что Путин , он Путин с 2000 года , но первый приступ у него случился когда трусливая и жадная урка Янек внезапно сбежала от Майдана из Киева , а второй приступ ( уже после его умиротворения Порохом ) произошел при этом веселом хлопчике и его такой же веселой бригаде . Где то так.
Кстати , избиратели Янека и ЭТОГО - одни и те же ... только в 2019 году к избирателям Янека еще добавились оболваненные телеканалами Хасид-ТВ ( выражусь мягко именно так ).
Потвора це інша особа, що корчить із себе політика.
Саме та, що згорнула перед самою війною наші ракетні програми