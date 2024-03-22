В Хмельницкой области после серии взрывов исчез свет

Утром 22 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах исчез свет. Оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

По состоянию на данный момент, воздушная тревога в Хмельницкой области длится более 5 часов. Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов "шахедами".

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