В Хмельницкой области после серии взрывов исчез свет
Утром 22 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах исчез свет. Оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры.
По состоянию на данный момент, воздушная тревога в Хмельницкой области длится более 5 часов. Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов "шахедами".
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+13 Виктор Дийнега
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США винні Україні беспеку в рамках будапештського меморануму. Неважно скільки ця беспека коштуватиме. США були ініціаторами договору, а значить і гарантами його виконання.
Саме цей договір роззброїв Україну і зупинив озброєння країни балістичною зброєю дальньої дії, ядерною зброєю та носіями такої зброї. США мають закрити писок стосовно того що Україна має за свої кошти купувати зброю в США а виконувати умови будапешського меморандуму стосовн беспеки України незважаючи на ціну.
А теперь США виноваты ... Может быть США следовало бы в 2019 году прислать в Украину несколько миллионов американских избирателей , чтобы они выбрали в Президенты Украины политика-профессионала , а не ЭТО ?!
А Путин ... ну что Путин , он Путин с 2000 года , но первый приступ у него случился когда трусливая и жадная урка Янек внезапно сбежала от Майдана из Киева , а второй приступ ( уже после его умиротворения Порохом ) произошел при этом веселом хлопчике и его такой же веселой бригаде . Где то так.
Кстати , избиратели Янека и ЭТОГО - одни и те же ... только в 2019 году к избирателям Янека еще добавились оболваненные телеканалами Хасид-ТВ ( выражусь мягко именно так ).
Потвора це інша особа, що корчить із себе політика.
Саме та, що згорнула перед самою війною наші ракетні програми