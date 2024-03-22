На Сумщине временно введены графики аварийных отключений света, - ОВА
В результате масштабной российской ракетной атаки по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в нескольких районах Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что отключения электроэнергии применяются в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.
"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Ракетная атака на Украину 22 марта
Ночью оккупанты запустили "шахеды", ранним утром - ракеты. Взрывы прозвучали в ряде областей. Во многих регионах есть проблемы со светом, водоснабжением и теплом.
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igor romanenko #506975
показать весь комментарий22.03.2024 08:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий22.03.2024 08:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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