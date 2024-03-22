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Новости Война
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На Сумщине временно введены графики аварийных отключений света, - ОВА

світло

В результате масштабной российской ракетной атаки по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в нескольких районах Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что отключения электроэнергии применяются в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

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Ракетная атака на Украину 22 марта

Ночью оккупанты запустили "шахеды", ранним утром - ракеты. Взрывы прозвучали в ряде областей. Во многих регионах есть проблемы со светом, водоснабжением и теплом.

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обстрел (27961) Сумская область (3345) Тарифы на электроэнергию (2177)


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Ага , в трьох районах, а про Охтирський забули чогось.
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22.03.2024 08:09 Ответить
Сайт облэнерго не справился с таким количеством посетителей, лежит.
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22.03.2024 08:32 Ответить
 
 