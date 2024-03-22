На Сумщині тимчасово введено графіки аварійних відключень світла, - ОВА
Внаслідок масштабної російської ракетної атаки по об’єктах енергосистеми України, тимчасово введені графіки аварійних відключень в кількох районах Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відключення електроенергії застосовуються у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.
"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Ракетна атака на Україну 22 березня
Вночі окупанти запустили "шахеди", рано-вранці - ракети. Вибухи пролунали низці областей. В багатьох регіонах є проблеми зі світлом, водопостачанням та теплом.
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igor romanenko #506975
показати весь коментар22.03.2024 08:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виталий #548501
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