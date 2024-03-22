УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10184 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 931 2

На Сумщині тимчасово введено графіки аварійних відключень світла, - ОВА

світло

Внаслідок масштабної російської ракетної атаки по об’єктах енергосистеми України, тимчасово введені графіки аварійних відключень в кількох районах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відключення електроенергії застосовуються у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Ракетна атака на Україну 22 березня

Вночі окупанти запустили "шахеди", рано-вранці - ракети. Вибухи пролунали низці областей. В багатьох регіонах є проблеми зі світлом, водопостачанням та теплом.

Автор: 

обстріл (29234) Сумська область (3889) електроенергія (6258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага , в трьох районах, а про Охтирський забули чогось.
показати весь коментар
22.03.2024 08:09 Відповісти
Сайт облэнерго не справился с таким количеством посетителей, лежит.
показати весь коментар
22.03.2024 08:32 Відповісти
 
 