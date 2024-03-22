На Сумщині тимчасово введено графіки аварійних відключень світла, - ОВА

Внаслідок масштабної російської ракетної атаки по об’єктах енергосистеми України, тимчасово введені графіки аварійних відключень в кількох районах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відключення електроенергії застосовуються у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

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