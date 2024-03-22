На ЗАЕС є загроза блекауту, - Енергоатом
Під час ракетної атаки росіян на Україну відключилася одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Зараз станцію живить лише одна лінія.
Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.
Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", - йдеться у повідомленні.
Ця лінія тривалий час не працювала через пошкодження внаслідок російського обстрілу. Нещодавно її відремонтували українські енергетики.
"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.
Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їхньої відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.
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Там кацапи сидять, нехай думають...
22.03.2024 758доба війни
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
Два критично важливих транспортних об'єкта на території Києва, що знаходяться на балансі центральних органів влади - Дарницький міст і міст Патона знаходяться в критичному стані.
Ось така реальність, малята…