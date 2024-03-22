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Новини атака на ЗАЕС
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На ЗАЕС є загроза блекауту, - Енергоатом

заес,аес,запорізька

Під час ракетної атаки росіян на Україну відключилася одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Зараз станцію живить лише одна лінія.

Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Ця лінія тривалий час не працювала через пошкодження внаслідок російського обстрілу. Нещодавно її відремонтували українські енергетики.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

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Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їхньої відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії.

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Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Автор: 

Енергоатом (1646) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174) блекаут (85)


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Що ви носитесь з цією ЗАЕС?!!
Там кацапи сидять, нехай думають...
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22.03.2024 07:55 Відповісти
А у них свято на тлі горя. Зараз знову почнуть нагнітати, що 100500 електростанцій розбили. Уряд допомогу. ЄС допомогу. ООН допомогу. А потім підняття тарифів
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22.03.2024 08:12 Відповісти
Наслідки розмінування Півдня України та «мудрих рішень» від Зеленського-Разумкова+Стефанчука-Шмигаля+Гончарука, мають для Українців свою ціну, - ЖИТТЯ!

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".

Два критично важливих транспортних об'єкта на території Києва, що знаходяться на балансі центральних органів влади - Дарницький міст і міст Патона знаходяться в критичному стані.

Ось така реальність, малята…
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22.03.2024 08:38 Відповісти
Она ******, рано или поздно, но обязательно. Неужели эти дятлы в Киеве не поняли что происходит до сих пор? ЗАЭС, ДнепроГЭС, и прочие плотины, мосты кацапы буду уничтожать, как уничтожили Каховскую ГЭС.
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22.03.2024 08:54 Відповісти
А що таке "блекаут"? В українській мові немає такого слова.
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22.03.2024 09:06 Відповісти
У МАГАТЕ все пад кантролем. Они даже санкции не хотят наложить на Росатом который захватил ЗАЕС
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22.03.2024 10:25 Відповісти
 
 