На ЗАЕС є загроза блекауту, - Енергоатом

Під час ракетної атаки росіян на Україну відключилася одна з ліній, що з’єднує Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Зараз станцію живить лише одна лінія.

Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", - йдеться у повідомленні.

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Ця лінія тривалий час не працювала через пошкодження внаслідок російського обстрілу. Нещодавно її відремонтували українські енергетики.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

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Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їхньої відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії.

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Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.