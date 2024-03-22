Російська ракета влучила у тролейбус із людьми, що рухався через дамбу ДніпроГЕСу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Сьогодні зранку російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який рухався через дамбу ДніпроГЕСу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи", - заявив він.
О 6.23 Патрульна поліція Запорізької області повідомила, що рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район.
"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту, слідкуйте за оновленням інформації щодо відновлення руху", - зазначили правоохоронці.
Причина обмеження руху не вказується.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.
Будь ласка, зачекайте...
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Регистрация:21.03.2024
Для запобігання катастрофічним наслідкам ймовірних проривів дамб потрібне негайне рішення Гідроенерго про мвксимальний скид вод Дніпра з водосховищ униз та доведення їх водного рівня до мінімуму, який би міг забезпечувати Київ, Запоріжжя й інші придніпровські міста водою.
****** (дамба) це велика але не головна частина ГЕС.
В головне (судячи з фото) поцілили - машинний зал.
Це серце ГЕС, без нього все інше не має ніякої користі.
Блин, такие объекты надо же прикрывать.....
Влада Кривого Рогу витратить 420 мільйонів на ремонт доріг. Ціни засекретили Джерело: https://biz.censor.net/n3479962
...яке там ппо дерибан наше всьо
Zеленський Vолодимир Oлександрович просто виконує оманські договорняки шоб "сайтісьпасрєдінє" - десь по Дніпру.....
Як Україна колись сиділа на газовій голці, так і захід сидить на голці дешевої робочої сили китаю, щорічно імпортуючи товірів на трильйон$, а той дає грошей росії, та й індуси мразіни там осторонь не стоять
Чи Афганістан, злили декілька трильйонів та і зіпали від талібів.
"Обличчя заходу" то якась ілюзія.
Біда бідезна!
Грім, Вільха, Сапсан , ДЕ ВОНО ?
незабаром почнуть підходити весняні води , тому спуск води не критичен
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Вот к этим ждунам путен и посылает приветики.
Ждуны в восторге!
А вы думали они меньшэ ждуны чем в Мариуполе?
Хоть одно фильтрацыонное мероприятие было поведено в Запорожье?
В горсовете, например?
В горгосадминистрацыи?