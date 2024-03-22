Російська ракета влучила у тролейбус із людьми, що рухався через дамбу ДніпроГЕСу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який рухався через дамбу ДніпроГЕСу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи", - заявив він.

О 6.23 Патрульна поліція Запорізької області повідомила, що рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту, слідкуйте за оновленням інформації щодо відновлення руху", - зазначили правоохоронці.

Причина обмеження руху не вказується.

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Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.