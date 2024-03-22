По ДніпроГЕСу було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень
ДніпроГЕС зазнав "серйозних пошкоджень". По станції було два прямі влучання — в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити ГЕС-2.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свободи", про це заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
"На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2", - заявив він.
Сирота наголосив, що є влучання в одну опору, а також розбиті підкранові балки.
"Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, підіймати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду", - заявив Сирота.
Він також зазначив, що доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.
"Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – ЕП) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", – заявив Сирота.
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пс й не подумайте раптом, що дєрьмака із зе-лупою якось обходить катастрофа дніпрогеса... ну, обходить, але лише, як привід для самореклами (див. вище)
Під час атаки 29 грудня 2023 року у Києві, попри "3 рівневий захист" загинуло 33 людини, більше 30 травмованих. При кожній атаці є поранені та загиблі. Це - "вікна вибило" ? У своєму розумі такі речі казати ? А якби не позбивали ракети-скільки було би загиблих ? Ви там у своїй антипатії до Києва геть здоровий глузд втрачаєте. Приїздіть з Німеччини поживіть у Києві декілька місяців-потім подивимось на ваше ставлення, чи потрібна у ньому ППО.
"Досить маніпуляції Україна це усі разом,а не міста комфорту і міста вістові" - саме так ! Києв "містом комфорту" зробили саме ви своїми постійними маніпуляціями. Крилатих ракет по Києву з початку війни прилітало більше, ніж по будь-якому місту України, якщо ви не в курсі. І іскандерів, і кинжалів. Єдине, в чому Києву повезло-що на нього не летять С-300, як по Харкову, тому що летіти далеко. А прилітає багато через те, що для орків це сакральне місто - столиця, "центр прінятія рєшеній". А також те-що це найбільше місто України з декількома мільйонами населення (у тому числі з переселенцями з прифронтових міст та сел, які залишилися без житла). А зовсім не тому, що кияни-якийсь інший сорт людей, як ви тут намагаєтеся регулярно подавати.
Приказ до Зелі з США.
..в Україні епохи дермака українцю (якщо ти не поліцай-суддя-чиновник-бандит-дермак-татаров), навіть пістолет, для захисту себе своєї родини, легально-законно не можна придбати, через шо тисячі громадян виявилися беззахисними перед кацапською ордою, а озброєні поліцаї-сбушники повтікали першими аж за Карпати..
хоча в Україні Зєлєнскага, схоже, що збирати-волонтерити доведеться не тільки на дрони-джипи, а й на торуси-шедоу-сапсани... і партизанську вибухівку для мостів і "харошега асфальту"..
бо улюблене заняття зе влади - колупатися у носі, мародерити і тримати Червінських-Пашинських за гратами...
от чого ми не лупимо по їх електрстанціях?
- Але не відповідайте по московитським НПЗ, бо Джон з Небраски вдавиться заплатити додатково 3 центи за паливо і почне бунтувать!
- Так в Україні люди гинуть, сидять без світла, води!
- А ви бачили як зростають світові ціни на нафту? Отож!
- Так там старі й діти! Цілі міста стираються в попіл!
- Світова економічна криза і падіння соціальних стандартів в розвинених країнах може призвести до дестабілізації світоустрою! Джон з Небраски цього не переживе!
- Так дайте Україні зброю, щоб знешкодити дестабілізуючий елемент!
- Це може привести до ескалації!
Уривок зі сценарію фантастичного фільму... Чи вже не фантастичного, а документального? 🤔
Можливо це просто якийсь вкид був для дези, але якось тупо тоді виходить: продавець нафти проти підвищення цін на неї...
Логіки немає. Адже московитську нафту ніхто не повинен купувати дорожче 60 баксюків, якщо купує. То ж єдине, що спадає на думку, що московити безсанкційно і щедро торгують продуктами перегонки нафти, а споживачами є "колективний Захід"...
Так для цього треба голову мати... А тут проблема...
Ну але вже є як є
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влупити по високовольтним підстанціям... кількома сотнями дронів... там і багато вибухівки не тра.
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !