УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9995 відвідувачів онлайн
Новини
21 791 95

По ДніпроГЕСу було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень

дніпрогес

ДніпроГЕС зазнав "серйозних пошкоджень". По станції було два прямі влучання — в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити ГЕС-2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свободи", про це заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2", - заявив він.

Сирота наголосив, що є влучання в одну опору, а також розбиті підкранові балки.

"Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, підіймати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду", - заявив Сирота.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по греблі ДніпроГЕС. Загрози прориву немає, ситуація контрольована, - "Укргідроенерго"

Він також зазначив, що доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.

"Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – ЕП) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", – заявив Сирота.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Укргідроенерго (349) Сирота Ігор (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Ви зможете усе,якщо перестанете і надалі будувати дороги, фінансувати численні відпустки президента і його кінематографію,реально злізите з дивана і включитися з захист Батьківщини
показати весь коментар
22.03.2024 10:52 Відповісти
+26
Проте, нафтопереробні заводи рашки не можна чіпати.
Приказ до Зелі з США.
показати весь коментар
22.03.2024 10:48 Відповісти
+25
То что рашка уже влияет на США ценами на нефть ето последний анекдот. У Байдена просто крыша сьехала на почве того чтобы не дать Украине победить
показати весь коментар
22.03.2024 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ситуація складна, але контрольована".(с)
показати весь коментар
22.03.2024 10:43 Відповісти
А чи можимо ми придбати ПВО, виробити 1 млн снарядів, балистику свою та ядерну сброю?
показати весь коментар
22.03.2024 10:46 Відповісти
Хороше запитання, от тільки риторичне
показати весь коментар
22.03.2024 10:49 Відповісти
Ви зможете усе,якщо перестанете і надалі будувати дороги, фінансувати численні відпустки президента і його кінематографію,реально злізите з дивана і включитися з захист Батьківщини
показати весь коментар
22.03.2024 10:52 Відповісти
Все простіше - треба голосувати мізками, а не жопою. І тоді все буде.
показати весь коментар
22.03.2024 11:08 Відповісти
Може підкажете -де можна "придбати ПВО"? На Калинівському базарі?
показати весь коментар
22.03.2024 11:01 Відповісти
а де придбав египет?чому в цій африканський країні танків абрамс 1000 штук а у нас 32?
показати весь коментар
22.03.2024 11:03 Відповісти
Абрамс - це ППО?
показати весь коментар
22.03.2024 11:07 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 11:07 Відповісти
шановний, можемо, але не придбаємо. й пояснення дуже просте й раціональне: наразі фінансування бидломарафону є більш ефективною інвестицією з точки зору утримання влади, ніж ппо, 1 млн. снарядів, 1 млрд набоїв, etc. ось уявіть собі, що кацапи сьогодні б цілковито зруйнували дніпрогес, що би сталося? зелений дибіл записав би 150 гундосів про те, як він би... на бидломарафоні один місяць зробили 1500 репортажів про те, як його зелена найвеличність й вірний потужній дєрьмак самотужки борються із наслідками катастрофи. народ любить, рейтинги зростають й все за порівнянно невеликі гроші, ну, точно значно менші, аніж вартує батарея "петріотів"... от вам і вся арифметика...
пс й не подумайте раптом, що дєрьмака із зе-лупою якось обходить катастрофа дніпрогеса... ну, обходить, але лише, як привід для самореклами (див. вище)
показати весь коментар
22.03.2024 11:53 Відповісти
ні, треба серіальчики дивитися. там скажуть, як буде і як треба.
показати весь коментар
22.03.2024 13:54 Відповісти
А унизу було,що усе прекрасно. Зато Форум в столиці під захистом,а решта території України то нехай Пан чи пропав. Що робиться?!
показати весь коментар
22.03.2024 10:46 Відповісти
Щось фрау вчора не було чутно, коли на столицю 3 десятки ракет летіло. Чи почули б, коли б по Київській ГЕС попало ?
показати весь коментар
22.03.2024 10:59 Відповісти
І що? Та перестаньте про столицю турбуватися,там усе дійсно під контролем 3 рівневого захисту. Сам Попко сказав. Що там сталося, вікна вибило? В містах люди загинули, водою може змити пів України, а ви мені про фортецю доя виборців зе
показати весь коментар
22.03.2024 11:03 Відповісти
Та не переживайте ви так, вас не змиє.
показати весь коментар
22.03.2024 11:09 Відповісти
У Києві за два роки повномасштабної війни з армією рф від ракетних ударів та обстрілів загинули близько 200 осіб, серед них шестеро дітей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 24 лютого. Він також розповів, що у Києві з 24 лютого 2022 року повітряна тривога пролунала 989 разів.
показати весь коментар
22.03.2024 11:13 Відповісти
при этом не разу не прилетело не в ОПу, не в ВР. Совпадение?
показати весь коментар
22.03.2024 11:57 Відповісти
"Що там сталося, вікна вибило? "
Під час атаки 29 грудня 2023 року у Києві, попри "3 рівневий захист" загинуло 33 людини, більше 30 травмованих. При кожній атаці є поранені та загиблі. Це - "вікна вибило" ? У своєму розумі такі речі казати ? А якби не позбивали ракети-скільки було би загиблих ? Ви там у своїй антипатії до Києва геть здоровий глузд втрачаєте. Приїздіть з Німеччини поживіть у Києві декілька місяців-потім подивимось на ваше ставлення, чи потрібна у ньому ППО.
показати весь коментар
22.03.2024 11:34 Відповісти
Минуле, навіть минулого року,а ми говоримо про сьогодні. Досить маніпуляції Україна це усі разом,а не міста комфорту і міста вістові
показати весь коментар
22.03.2024 11:55 Відповісти
Учора від ракетної атаки у Києві постраждало 13 людей-це минуле ? З головою дружите ?
"Досить маніпуляції Україна це усі разом,а не міста комфорту і міста вістові" - саме так ! Києв "містом комфорту" зробили саме ви своїми постійними маніпуляціями. Крилатих ракет по Києву з початку війни прилітало більше, ніж по будь-якому місту України, якщо ви не в курсі. І іскандерів, і кинжалів. Єдине, в чому Києву повезло-що на нього не летять С-300, як по Харкову, тому що летіти далеко. А прилітає багато через те, що для орків це сакральне місто - столиця, "центр прінятія рєшеній". А також те-що це найбільше місто України з декількома мільйонами населення (у тому числі з переселенцями з прифронтових міст та сел, які залишилися без житла). А зовсім не тому, що кияни-якийсь інший сорт людей, як ви тут намагаєтеся регулярно подавати.
показати весь коментар
22.03.2024 12:29 Відповісти
нічого страшного. дерьмазек візьме під свій особистий контроль і все само собою наладиться. "так,треба почекати. здавайте!" (С)
показати весь коментар
22.03.2024 10:47 Відповісти
Цього рашиста агента кремля Єрмака треба просто розп'яти , за те все лихо, що він наробив Україні.
показати весь коментар
22.03.2024 10:55 Відповісти
Проте, нафтопереробні заводи рашки не можна чіпати.
Приказ до Зелі з США.
показати весь коментар
22.03.2024 10:48 Відповісти
Тосно із США? Єрмак зуб дав?
показати весь коментар
22.03.2024 10:51 Відповісти
Якась газета щось написала про зростання цін на нафту. А кому це вигідно чи не вигідно? ну перевізникам - ні, торговцям і виробникам нафтопродуктів - так. аби втримати баланс цін, штати мають досить потужний інструмент у вигляді великих сховищ і великої кількості родовищ. Ну хай збільшать обсяг видобутку у себе. Чи й не проблема.
показати весь коментар
22.03.2024 11:01 Відповісти
Немного непонятно, с какой стати будут расти цены на нефть, если это нефтеПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ заводы, которые наоборот нефть потребляют, т.е. на ранке должны появиться излишки нефти и цена снизиться. Пудрят мозги эти товарищи
показати весь коментар
22.03.2024 13:00 Відповісти
...а керченській міст імені ***** і нині там - дермак не дозволяє? чи релігія зелених?
показати весь коментар
22.03.2024 10:49 Відповісти
Вам дати координати мосту, для підриву?
показати весь коментар
22.03.2024 11:30 Відповісти
..може хоча б ще - "парабєлум"?
..в Україні епохи дермака українцю (якщо ти не поліцай-суддя-чиновник-бандит-дермак-татаров), навіть пістолет, для захисту себе своєї родини, легально-законно не можна придбати, через шо тисячі громадян виявилися беззахисними перед кацапською ордою, а озброєні поліцаї-сбушники повтікали першими аж за Карпати..
хоча в Україні Зєлєнскага, схоже, що збирати-волонтерити доведеться не тільки на дрони-джипи, а й на торуси-шедоу-сапсани... і партизанську вибухівку для мостів і "харошега асфальту"..
бо улюблене заняття зе влади - колупатися у носі, мародерити і тримати Червінських-Пашинських за гратами...
показати весь коментар
22.03.2024 11:52 Відповісти
ППО і близько не було тому що стратегічний об'єкт не Дніпрогес а вул Банкова.
показати весь коментар
22.03.2024 10:49 Відповісти
А у нас есть столько ППО чтобы прикрыть все стратегические обьекты? У нас один Петриот на всю линию фронта бегает туда-сюда
показати весь коментар
22.03.2024 10:52 Відповісти
Є, про це сказала Бербок,коли про нові ППО говорила,Одесу, ваш опонент має рацію. Україна це Банківська.
показати весь коментар
22.03.2024 10:54 Відповісти
мости, що зєднують праий та лівий берег - більш критичні, ніж Банкова та Київ. Ці мости - артерії постачання східного фронту.
показати весь коментар
22.03.2024 10:55 Відповісти
Так, звісно, в Києві мостів через Дніпро немає.
показати весь коментар
22.03.2024 11:32 Відповісти
Їх не чіпають
показати весь коментар
22.03.2024 11:47 Відповісти
Поки що.
показати весь коментар
22.03.2024 13:18 Відповісти
Главное чтобы небыла ескалации, да дебилы, те кто не дает нам оружия для ударам по рашке и по крымскому мосту?
показати весь коментар
22.03.2024 10:50 Відповісти
та до дупи той міст.
от чого ми не лупимо по їх електрстанціях?
показати весь коментар
22.03.2024 13:32 Відповісти
У меня тоже вопрос почему то сих пор в крыму не уничтожена ТЕС, куда мы прекрасно достаем даже тем что у нас есть. Походу есть какой то подковерный договорняк.
показати весь коментар
22.03.2024 13:46 Відповісти
То повний треш! Напевне засоби ПВО, розміщені біля ОП вартує перемістити на прикриття Дніпрогесу? При його руйнуванні шкоди буде набагато більше: екологічна катастрофа, затоплення аеличезних територій, сотні тисяч переселенців. А під ОПою все одно бункер є.
показати весь коментар
22.03.2024 10:50 Відповісти
- Московити знищують Українську енергосистему!
- Але не відповідайте по московитським НПЗ, бо Джон з Небраски вдавиться заплатити додатково 3 центи за паливо і почне бунтувать!
- Так в Україні люди гинуть, сидять без світла, води!
- А ви бачили як зростають світові ціни на нафту? Отож!
- Так там старі й діти! Цілі міста стираються в попіл!
- Світова економічна криза і падіння соціальних стандартів в розвинених країнах може призвести до дестабілізації світоустрою! Джон з Небраски цього не переживе!
- Так дайте Україні зброю, щоб знешкодити дестабілізуючий елемент!
- Це може привести до ескалації!

Уривок зі сценарію фантастичного фільму... Чи вже не фантастичного, а документального? 🤔
показати весь коментар
22.03.2024 10:51 Відповісти
То что рашка уже влияет на США ценами на нефть ето последний анекдот. У Байдена просто крыша сьехала на почве того чтобы не дать Украине победить
показати весь коментар
22.03.2024 10:55 Відповісти
Для США це критично, найбільший продавець нафти.
показати весь коментар
22.03.2024 11:49 Відповісти
А я думал что продавец нефти должен радоваться на увеличение цен на нефть. Помню в США при Обаме так же истерили когда цена на нефть падала и нефтедобыча США терпела убытки.
показати весь коментар
22.03.2024 12:29 Відповісти
США не може бути найбільшим продавцем нафти - їхній видобуток нафти навіть не покриває їх потреби в цій же нафті.
показати весь коментар
22.03.2024 14:03 Відповісти
Не совсем, по относительности добычи к продаже лидеры это ногвеги, арабы и кацы. США конечно постоянно в топе по добыче, но обратите внимание и на то, сколько они потребляют. Значительно больше всех остальных на этом шаре. Поэтому чем дороже нефть, тем хуже США. Как только нефть по 120+, им уже в очке запекает не на шутку.
показати весь коментар
22.03.2024 16:41 Відповісти
Так я ж тільки переказав те, що опублікували в ЗМІ.
Можливо це просто якийсь вкид був для дези, але якось тупо тоді виходить: продавець нафти проти підвищення цін на неї...
показати весь коментар
22.03.2024 13:15 Відповісти
Так а где логика роста цен? Эти заводы же не производят нефть, а наоборот - потребляют! Т.е на ранке из-за остановки должны появиться излишки нефти = цены вниз.
показати весь коментар
22.03.2024 13:03 Відповісти
Ну то ж не я вигадав, а лише навів у довільній формі частину статті у "Фаненшинал Таймз" (здається).
Логіки немає. Адже московитську нафту ніхто не повинен купувати дорожче 60 баксюків, якщо купує. То ж єдине, що спадає на думку, що московити безсанкційно і щедро торгують продуктами перегонки нафти, а споживачами є "колективний Захід"...
показати весь коментар
22.03.2024 13:12 Відповісти
Как вы думаете, кто главный производитель бензина и дизеля в Европе?)
показати весь коментар
22.03.2024 16:42 Відповісти
Рашка? Но в любом случае, тут же говорят про рост цена на нефть, а не на бензин...
показати весь коментар
23.03.2024 14:42 Відповісти
Нічого дивного, це було лише питанням часу. Жодного серйозного ППО тут немає і ніколи не було, усе що можна стягнуто навколо Києва.
показати весь коментар
22.03.2024 10:52 Відповісти
І що? Ви бачили руйнування після останнього обстрілу столиці? Може, і вдалось відхилити ті ракети від цілей, але вони вибухнули поактично в центрі міста - яке збиття?
показати весь коментар
22.03.2024 10:55 Відповісти
Звісно бачив, але жодного явного прильоту у столиці не було, усе так чи інакше було збите. На відміну від мого міста, де по цілях долітає 100% ракет і ніяких спроб цьому завадити за 2 роки просто немає.
показати весь коментар
22.03.2024 11:03 Відповісти
Ви з Запоріжжя?
показати весь коментар
22.03.2024 11:13 Відповісти
Так, прильоти по ГЕСу бачив особисто, хоча й з великої відстані. Якщоб 'влучно' збили хочаб 40-50% ракет, то може й не було таких наслідків. Але нічим...
показати весь коментар
22.03.2024 11:26 Відповісти
Я теж з Запоріжжя.
показати весь коментар
22.03.2024 11:35 Відповісти
Тобто, важливий енергетичний об'єкт не був захищений. Ніяк. Буде смішно, коли рашисти гехнуть ту греблю, як каховську - звільнять сивий Дніпро від оков, і "понесе в синє море кров ворожу" (с). Ще, бл@дь, київське болото є...
показати весь коментар
22.03.2024 10:53 Відповісти
После Каховки думал там все защищено. Это уже не лечится, клоун, передай кому-нибудь пост! Всем ведь будет легче!!!
показати весь коментар
22.03.2024 10:54 Відповісти
Передати пост він може отому орку стефанчуку (ну, схожий же на Шрека, хіба що не зелений). Думаю, що це буде повний швах...
показати весь коментар
22.03.2024 10:58 Відповісти
А Залужный?! Или тоже не потянет?
показати весь коментар
22.03.2024 11:03 Відповісти
перевибори спікера наче не заборонені
показати весь коментар
22.03.2024 13:34 Відповісти
Зелений, тільки то не про колір))
показати весь коментар
22.03.2024 14:55 Відповісти
А чого кримський міст стоїть? Д'єрмак не дозволяє!
показати весь коментар
22.03.2024 10:58 Відповісти
нічому два роки війни зе-дибілів не навчили ...
показати весь коментар
22.03.2024 11:00 Відповісти
Ви про що саме? Треба було самим підірвати ГЕС? Скільки тут диванних експертів тусується! В України ворог - не бородаті бабуїни з ХАМАС...
показати весь коментар
22.03.2024 11:06 Відповісти
«Переломний рік», ***! Чьо нє смєйотєсь? Нє смєшно? Нє понялі? Ета 95 квартал!
показати весь коментар
22.03.2024 11:02 Відповісти
Чого наші безпілотники зупинились тільки на нафтогазових підприємствах ворога ? ГЕС ворога, особливо Волго-Донський канал - це пріоритетна ціль до Керченського моста. З Каспію можна по цьму каналу тягти військові кораблі. До Чорного моря.
показати весь коментар
22.03.2024 11:05 Відповісти
І після цього Америка "просить Україну не бити по рос.НПЗ"... А що нам можна робити, люба Америка?
показати весь коментар
22.03.2024 11:09 Відповісти
Скорее всего, то была кацапская заказуха в FT. Сейчас американцы проснутся и оперативно опубликуют опровержение. Хотя лучшим доказательством того, что в статье фейк, будет скорое возобновление ударов по мордорским НПЗ.
показати весь коментар
22.03.2024 11:12 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 11:17 Відповісти
Краще б ***** по енергетиці. Кожне орківське падло має відчути ціну війни на собі. А так - ну страждають чотири нафтових олігарха, ну буде в них прибутку за цей рік не умовних вісімсот трильярдів доларів, а всього лиш сімсот дев'яносто три трильярда. Кашмар, як дальше жить. А от посиділи б орки місяців п'ять без електрики, води, зв'язку - може щось би в голові і помінялося.
показати весь коментар
22.03.2024 11:17 Відповісти
Теж підтримую!
показати весь коментар
22.03.2024 11:46 Відповісти
Та й взагалі: чи треба після всього того "добра", що зробила кацапня на українській землі, всіляк демонструвати нашу шляхетність та благородство і не знищувати їх ...та будь що: трансформатори, ТЕЦ, кінотеатри, ТРЦ... ??? Наші дрони на рос.території не мусять падати просто так -- серед поля/вулиці, вони мусять кудись влучати! Та хочаб в багатоквартирний будинок.
показати весь коментар
22.03.2024 11:55 Відповісти
"...може щось би в голові і помінялося..."
Так для цього треба голову мати... А тут проблема...
показати весь коментар
22.03.2024 13:49 Відповісти
Важко претендувати на світове лідерство, якщо вважаєш бензин ціннішим за кров.

Ну але вже є як є
https://www.facebook.com/sergii.gromenko?__cft__[0]=AZW6-Wj29sUbgg4qg3tm2aLitCUA1oCfDj74tU2snKAed_QFuAkq8PBC_poFeh-KX472sifeo64uoQWdbsiX37OOrfT-gpSw83av3Si86krcDH99shfAEUTIxPF_UGaUd2E7Gohf9hBqG6Jq0Xl6VTeNjKtu6P0D6tmsPEkkUWfEERt2nLiZ44PZvZhb0Vq9Olk&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Громенко
показати весь коментар
22.03.2024 11:41 Відповісти
омеріка нас уже губерніямі ****** счітаєт, по крайней мере от дамбаца до днепра
показати весь коментар
22.03.2024 13:56 Відповісти
Всё нормально, без паники. Сейчас выделим ещё пару *********** и потужно переименуем ещё несколько городов.
показати весь коментар
22.03.2024 11:24 Відповісти
І введемо ще десяток нових водійських категорій ...
показати весь коментар
22.03.2024 12:16 Відповісти
За всю історію Дніпрогесу його руйнували двічі спочатку в 1941 році і тепер в 2024 році. Обидва рази команда на знищення Дніпрогесу надходила з Москви. В 1942 році німці Дніпрогес відновили і не підірвали його в 1943 коли відступали від червоних
показати весь коментар
22.03.2024 13:06 Відповісти
та шо вам усім дався той міст..?
влупити по високовольтним підстанціям... кількома сотнями дронів... там і багато вибухівки не тра.
показати весь коментар
22.03.2024 13:40 Відповісти
Як можна було погано захищати такий важливий об"єкт
показати весь коментар
22.03.2024 13:33 Відповісти
Это что за война такая??
показати весь коментар
22.03.2024 13:41 Відповісти
Заява від зЕрмака- куляби, засідання ООН буде, чи будемо обговорювати американську статтю?
показати весь коментар
22.03.2024 14:03 Відповісти
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !
показати весь коментар
22.03.2024 14:11 Відповісти
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев
показати весь коментар
22.03.2024 14:20 Відповісти
Взагалі ці старі греблі часів гоелро «Государственный план электрификации России» потрібно тихенько відкрити та контрольовано злити водосховища, а потім знести. Їхній час вже давно вийшов.
показати весь коментар
22.03.2024 14:21 Відповісти
 
 