По ДніпроГЕСу було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень

ДніпроГЕС зазнав "серйозних пошкоджень". По станції було два прямі влучання — в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити ГЕС-2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свободи", про це заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2", - заявив він.

Сирота наголосив, що є влучання в одну опору, а також розбиті підкранові балки.

"Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, підіймати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду", - заявив Сирота.

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Він також зазначив, що доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.

"Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – ЕП) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", – заявив Сирота.