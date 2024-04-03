ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей компанії, через російські атаки 22 та 29 березня. ВIДЕО
Російські атаки наприкінці березня знищили 80% генеруючих потужностей групи компаній ДТЕК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДТЕК.
"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня", - йдеться в повідомленні.
5 з 6 ТЕС компанії зазнали серйозних пошкоджень.
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В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa.
При этом Литвинов не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется им.
"Метинвест" уже владеет металлургическими заводами Metinvest Trametal и Ferriera Valsider в Италии, и перекатным заводом "Promet Steel" в Болгарии.
Джерело: https://biz.censor.net/n3201371
https://biz.censor.net/tag/173/ahmetov/news/page/1 https://biz.censor.net/tag/847/vydobutok/news/page/1 https://biz.censor.net/tag/1141/ispaniya/news/page/1
Компанія Ахметова відкрила новий кар'єр та дослідницький центр в Іспанії Цензор НЕТ
https://www.radiosvoboda.org/author/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/bqupr Радіо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/
Ахметов купив старовинну віллу у Франції - це не перша його дорога нерухомість у Європі
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Ахметов купив старовинну віллу у Франції - це не перша його дорога нерухомість у Європі
Зараз же проходить ще більш катастрофічне для українців шахрайство - розкрадання української землі.
Народу треба об'єднуватись і створювати свою розумну патріотичну еліту.
наше зелене победобесіє це другий прокацапський фронт.
вже 80%?
не розумію, що треба розробити? стати на коліна та вихваляти ахметова, що б він був добрий до нас, чи що?