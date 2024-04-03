ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей компанії, через російські атаки 22 та 29 березня. ВIДЕО

Російські атаки наприкінці березня знищили 80% генеруючих потужностей групи компаній ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДТЕК.

"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня", - йдеться в повідомленні.

5 з 6 ТЕС компанії зазнали серйозних пошкоджень.

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