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ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей компанії, через російські атаки 22 та 29 березня. ВIДЕО

Російські атаки наприкінці березня знищили 80% генеруючих потужностей групи компаній ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДТЕК.

"Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня", - йдеться в повідомленні.

5 з 6 ТЕС компанії зазнали серйозних пошкоджень.

Читайте: Ракетний удар 22 березня: росіяни зруйнували всі енергоблоки на Бурштинській та Ладижинській ТЕС

Автор: 

обстріл (28435) пошкодження (168) енергетика (2594) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+19
Звичайно відновить.Коштом українців.Частіше в платіжку за електроенергію поглядайте.Так мобільні оператори зробили піднявши плату за зв"язок ,мотивуючи це тим що потрібно гроші на пошкоджені та знищені вишки зв"язку.
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03.04.2024 02:13
+6
победобесіє притаманно не тількі кацапні.
наше зелене победобесіє це другий прокацапський фронт.
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03.04.2024 05:42
+6
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03.04.2024 08:11
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Це жахливо для України -але Ахметов не випустить її зі своїх пазурів, як вже й Польщу й бувші республіки Югославії... То є надія що все відновить
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03.04.2024 02:01 Відповісти
Що ти верзеш,яка Югославія *****,яка Польща 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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03.04.2024 02:13 Відповісти
Ти хоть знаєш слово дуст? Кого вже набирають? ,
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03.04.2024 04:17 Відповісти
Не бувші **** ,а колишні ,вчи мову ботяра
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03.04.2024 02:14 Відповісти
Тогда в "Метинвесте" заявили, что группа рассматривает участие в тендере по продаже активов находящегося в процессе банкротства польского завода Huta Częstochowa.

В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa.

При этом Литвинов не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется им.

"Метинвест" уже владеет металлургическими заводами Metinvest Trametal и Ferriera Valsider в Италии, и перекатным заводом "Promet Steel" в Болгарии.

Джерело: https://biz.censor.net/n3201371
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03.04.2024 02:34 Відповісти
14.12.23 17:34 744 https://biz.censor.net/news/3461621/kompaniya_ahmetova_vidkryla_novyyi_karyer_ta_doslidnytskyyi_tsentr_v_ispaniyi#comments

https://biz.censor.net/tag/173/ahmetov/news/page/1 https://biz.censor.net/tag/847/vydobutok/news/page/1 https://biz.censor.net/tag/1141/ispaniya/news/page/1

Компанія Ахметова відкрила новий кар'єр та дослідницький центр в Іспанії Цензор НЕТ
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03.04.2024 02:35 Відповісти
я рада , що набрали україномовних скотиняк до ферми Подляка - його батечко в политчному маніпулюванні теж Ахмєтов- бо він же викормив Януковича оплачуючи працю пооліттехнологів від американця Манафорта до Подоляка , й зараз подарував його Вовці
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03.04.2024 02:43 Відповісти
Але ! Щирий українець трохи заткнися. Чи тобі пару слів сказати чи говорити мудель. за скільки мука в подоляка.
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03.04.2024 04:11 Відповісти
Война разрушает Украину, но не имущество украинских олигархов. Многие https://ukrrudprom.ua/news/Rinat_Ahmetov_skupaet_biznes_v_Evrope.html
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03.04.2024 02:22 Відповісти
27 січня 2020, 23:50

https://www.radiosvoboda.org/author/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/bqupr Радіо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/

Ахметов купив старовинну віллу у Франції - це не перша його дорога нерухомість у Європі

sharehttps://facebook.com/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.radiosvoboda.org%2fa%2fnews-ahmetov-kupyv-villu-les-cedres%2f30400750.html https://twitter.com/share?url=https%3a%2f%2fwww.radiosvoboda.org%2fa%2fnews-ahmetov-kupyv-villu-les-cedres%2f30400750.html&text=%d0%90%d1%85%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%b2+%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%83+%d0%b2%d1%96%d0%bb%d0%bb%d1%83+%d1%83+%d0%a4%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97+%e2%80%93+%d1%86%d0%b5+%d0%bd%d0%b5+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0+%d0%b9%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0+%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c+%d1%83+%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%96 https://telegram.me/share/url?url=https%3a%2f%2fwww.radiosvoboda.org%2fa%2fnews-ahmetov-kupyv-villu-les-cedres%2f30400750.html

Ахметов купив старовинну віллу у Франції - це не перша його дорога нерухомість у Європі
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03.04.2024 02:39 Відповісти
Бувші комуняки нас вчили, що приватизація все порішає й ми будемо жити так добре як європейці. Це було просто шахрайство.
Зараз же проходить ще більш катастрофічне для українців шахрайство - розкрадання української землі.
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03.04.2024 05:58 Відповісти
Бувші комуняки не для того стільки %уїв пересосали на кар'єрних сходах, щоб комусь робити "добре жити"
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03.04.2024 07:44 Відповісти
Бувші комуняки ще й гниди московських вошей. Вони організовані для нас москвою із всяких мерзотників і зрадників українського народу.
Народу треба об'єднуватись і створювати свою розумну патріотичну еліту.
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03.04.2024 10:31 Відповісти
Ну не всю ж елітну нерухомість лише русні скуповувати.
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03.04.2024 09:20 Відповісти
Цікаво те, що подібні новини ми сприймаємо зі злістю та відчаєм, а русня - з гордістю.
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03.04.2024 09:18 Відповісти
Й ГОЛОВНЕ - КАБМІН МАРОДЕРНІ в УКРАЇНІ - це кабмін менеджерів АХМЄТОВА - Шмигаль, Камишін та Умеров рулять Україною під Єрмаком
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03.04.2024 02:41 Відповісти
Звичайно відновить.Коштом українців.Частіше в платіжку за електроенергію поглядайте.Так мобільні оператори зробили піднявши плату за зв"язок ,мотивуючи це тим що потрібно гроші на пошкоджені та знищені вишки зв"язку.
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03.04.2024 02:13 Відповісти
Одноденне, краще поцікавтесь, на котрій з ТЕС ахметова жодної секунди за "повномасштабної" час війни не працювали чотири робочих блоки по 300 МВт кожний. Підказка. Свого часу це була найпотужніша ТЕС Європи.
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03.04.2024 08:44 Відповісти
Чьо? Хавало завали.
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03.04.2024 12:46 Відповісти
Через плечо. И прямо тебе в твое ************* хавало
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03.04.2024 13:22 Відповісти
Кембрідж? Оксфорд? замітно.
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03.04.2024 20:19 Відповісти
Від дзеркала відійдіть, чотиримісячне.
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03.04.2024 23:32 Відповісти
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03.04.2024 09:18 Відповісти
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03.04.2024 11:30 Відповісти
к прийшло, так і пішло... Одне не розумію, чому укгаїнці ще не обрізані?
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03.04.2024 02:26 Відповісти
Тобто трохи пофантазувати осінню ще 1-2 таких маштабних ракетних обстрілу і перед зимою, або навть в перші морози ми втратимо всю енергетику так?
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03.04.2024 02:29 Відповісти
Приблизно так
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03.04.2024 02:36 Відповісти
Почему-то в прошлом году ситуация была лучше, в зебилов мать... с их наглостью - второе счастье.
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03.04.2024 05:12 Відповісти
победобесіє притаманно не тількі кацапні.
наше зелене победобесіє це другий прокацапський фронт.
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03.04.2024 05:42 Відповісти
Харківські підприємства разом з робітниками треба евакуйовувати. А Рашкіни НПЗ засипати дронами. Десь на Західній треба будувати містечко для переселенців.
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03.04.2024 05:18 Відповісти
Путинский агент Ахметка помог однако.
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03.04.2024 05:49 Відповісти
бідненький... задонатити? на ППО для його активів...
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03.04.2024 07:28 Відповісти
ДТЕК контора приватна, отже - прошу до банку за кредитом. До того ж, усе майно мало бути застраховане. Навіть під час війни.
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03.04.2024 08:47 Відповісти
ще нещодавно було, 40%.
вже 80%?

не розумію, що треба розробити? стати на коліна та вихваляти ахметова, що б він був добрий до нас, чи що?
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03.04.2024 07:40 Відповісти
Ще трохи поахмекаємо..може електрика з'явится
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03.04.2024 07:59 Відповісти
І про ООН, якщо ви скучили
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03.04.2024 08:10 Відповісти
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03.04.2024 11:31 Відповісти
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03.04.2024 08:11 Відповісти
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03.04.2024 08:14 Відповісти
Але і не забороняють.
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03.04.2024 08:56 Відповісти
У рудого Ахметки, який гудів чимось там в даунбасі е до біса бабла, шоб відновити вкрадені в держави енергогенеруючі підприемства за свій рахунок. Але, як завжди, все буде зроблено за рахунок українців. Вже в инеті появлялася ціна кіловата в 6 гривень. Це був пробний камінь, але ЗЕбануті слуги мільярдерів обовязково це зроблять.
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03.04.2024 08:55 Відповісти
Мда... І відновити навряд чи вийде. А якщо навіть і вдасться, то скільки воно простоїть без прикриття ППО?
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03.04.2024 09:14 Відповісти
Читайте, підвищуть холопам тариф вдвічі
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03.04.2024 09:14 Відповісти
Походу в следующий отопительный сезон нас ждет веселуха. Ну и летом возможно тоже, когда 73 % зебилов включат кондиционеры
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03.04.2024 09:16 Відповісти
Дуже добре пам*ятаю поведінку Ахметова в 2014 році, коли він пальцем не поворухнув, щоб зупинити домбасюрське бунтуюче бидло. Згадайте його імпровізоване інтерв*ю, коли він перед воротами своєї резиденції в ботанічному саду Донецька виліз з-за керма Мерса в спортивному костюмі і з бандитською зверхністю відповідав на питання. Жодним словом він тоді не засудив бунтуюче прокацапське бидло.
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03.04.2024 09:18 Відповісти
а гудок?
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03.04.2024 10:52 Відповісти
 
 