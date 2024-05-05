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Ночная атака "шахедов": в Днепре попаданием и падением обломков повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка. ФОТО

Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область "шахедами". Бойцы ЧвК "Схід" уничтожили 12 беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Отмечается, что силы ПВО по одному вражескому беспилотнику сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять - в Днепровском.

"Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. В Слобожанской громаде разбиты две машины, задело и магазин", - говорится в сообщении.

Обстріли Нікопольщини 5 травня
Не прекращают российские войска терроризировать Никопольщину. С вечера враг пять раз применил ударные дроны разных типов, а еще дважды обстрелял район из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом.

Напомним, в течение 4 мая враг обстреливал Никополь в Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадала 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обстріли Нікопольщини 5 травня
Обстріли Нікопольщини 5 травня

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Автор: 

Днепр (4398) обстрел (26928) Никополь (1005) Днепропетровская область (3887)


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от вам і ще один індикатор сруського миру і мракобєсія-в ніч на Великодень скидати людям на голови бомби. Або ми їх, або вони нас-інших варіантів нема
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05.05.2024 08:41 Ответить
Кацапи не люди , а нечиста сила і мразь , які служать кремлівському
виродку і ненажерливому вбивці ,
щоби навіть на такі свята , як Великдень , знищувати людей і іх нажите
житло 🙁
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05.05.2024 09:09 Ответить
 
 