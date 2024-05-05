Ночная атака "шахедов": в Днепре попаданием и падением обломков повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка. ФОТО

Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область "шахедами". Бойцы ЧвК "Схід" уничтожили 12 беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Отмечается, что силы ПВО по одному вражескому беспилотнику сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять - в Днепровском.

"Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка. В Слобожанской громаде разбиты две машины, задело и магазин", - говорится в сообщении.



Не прекращают российские войска терроризировать Никопольщину. С вечера враг пять раз применил ударные дроны разных типов, а еще дважды обстрелял район из тяжелой артиллерии. Били по райцентру. В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом.

Напомним, в течение 4 мая враг обстреливал Никополь в Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадала 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.





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