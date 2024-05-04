Оккупанты ударили из артиллерии и дронами-камикадзе по Никополю: ранения получила женщина, вспыхнули пожары в двух домовладениях, повреждено предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 4 мая враг обстреливал Никополь на Днепропетровщине из артиллерии и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрела пострадала 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, возникли пожары в двух домовладениях. Огонь уничтожил гараж и авто. Повредил частный дом и хозяйственную постройку. Спасатели потушили пожар.
Сообщается, что в целом из-за вражеских атак повреждены 17 домов, 6 хозяйственных построек. Побиты 3 гаража и авто. Также повреждено предприятие, десяток солнечных панелей, задело 3 линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате атаки обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), водоканал, промышленные и бытовые потребители. Со временем потребители и подстанция были запитаны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль