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Оккупанты ударили из артиллерии и дронами-камикадзе по Никополю: ранения получила женщина, вспыхнули пожары в двух домовладениях, повреждено предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 4 мая враг обстреливал Никополь на Днепропетровщине из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела пострадала 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Кроме того, возникли пожары в двух домовладениях. Огонь уничтожил гараж и авто. Повредил частный дом и хозяйственную постройку. Спасатели потушили пожар.

Читайте также: Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, обесточивалась подстанция, - Минэнерго

Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Сообщается, что в целом из-за вражеских атак повреждены 17 домов, 6 хозяйственных построек. Побиты 3 гаража и авто. Также повреждено предприятие, десяток солнечных панелей, задело 3 линии электропередачи.

Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Смотрите также: Армия РФ 11 раз атаковала Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: ранен мужчина, повреждены дома, медучреждение и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате атаки обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), водоканал, промышленные и бытовые потребители. Со временем потребители и подстанция были запитаны.

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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https://t.me/voynareal/88917 Українця з тимчасово окупованого села змусили воювати за РФ, а той розстріляв окупантів і втік, - росЗМІ.
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04.05.2024 20:48 Ответить
Беззащитные города , как и все остальные.
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04.05.2024 22:39 Ответить
 
 