Оккупанты ударили из артиллерии и дронами-камикадзе по Никополю: ранения получила женщина, вспыхнули пожары в двух домовладениях, повреждено предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 4 мая враг обстреливал Никополь на Днепропетровщине из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрела пострадала 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Читайте также: 5 "Шахедов" уничтожены над Днепропетровщиной, поврежден объект критической инфраструктуры

Кроме того, возникли пожары в двух домовладениях. Огонь уничтожил гараж и авто. Повредил частный дом и хозяйственную постройку. Спасатели потушили пожар.

Читайте также: Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины, обесточивалась подстанция, - Минэнерго

Сообщается, что в целом из-за вражеских атак повреждены 17 домов, 6 хозяйственных построек. Побиты 3 гаража и авто. Также повреждено предприятие, десяток солнечных панелей, задело 3 линии электропередачи.







Смотрите также: Армия РФ 11 раз атаковала Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: ранен мужчина, повреждены дома, медучреждение и ЛЭП. ФОТОрепортаж











Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате атаки обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), водоканал, промышленные и бытовые потребители. Со временем потребители и подстанция были запитаны.