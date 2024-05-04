Окупанти вдарили з артилерії та дронами-камікадзе по Нікополю: поранено жінку, спалахнули пожежі у двох домоволодіннях, пошкоджено підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом 4 травня ворог обстрілював Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Крім того, виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто. Пошкодив приватний будинок і господарську споруду. Рятувальники загасили пожежу.
Повідомляється, що загалом через ворожі атаки понівечені 17 осель, 6 господарських споруд. Побиті 3 гаражі та авто. Також пошкоджено підприємство, десяток сонячних панелей, зачепило 3 лінії електропередач.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 4 травня російські військові атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Унаслідок атаки знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі. Згодом споживачів та підстанцію було заживлено.
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