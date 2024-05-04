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Окупанти вдарили з артилерії та дронами-камікадзе по Нікополю: поранено жінку, спалахнули пожежі у двох домоволодіннях, пошкоджено підприємство та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом 4 травня ворог обстрілював Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілу постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 "Шахедів" знищено над Дніпропетровщиною, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Крім того, виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто. Пошкодив приватний будинок і господарську споруду. Рятувальники загасили пожежу.

Читайте: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, без світла залишалися шахти та водоканал

Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Повідомляється, що загалом через ворожі атаки понівечені 17 осель, 6 господарських споруд. Побиті 3 гаражі та авто. Також пошкоджено підприємство, десяток сонячних панелей, зачепило 3 лінії електропередач.

Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Читайте: Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, знеструмлювалася підстанція, - Міненерго

Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня
Наслідки атаки РФ на Нікополь 4 травня

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 4 травня російські військові атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Унаслідок атаки знеструмилась підстанція, а разом з нею – дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі. Згодом споживачів та підстанцію було заживлено.

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3718)


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https://t.me/voynareal/88917 Українця з тимчасово окупованого села змусили воювати за РФ, а той розстріляв окупантів і втік, - росЗМІ.
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04.05.2024 20:48 Відповісти
Беззащитные города , как и все остальные.
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04.05.2024 22:39 Відповісти
 
 