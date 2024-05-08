Ночью в Харькове сбили 2 "шахеда", за сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковщины
В течение суток террористы нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Двуречанское и Синьковка. Также под обстрелами артиллерии, минометов и РСЗО оказались Черкасские Тишки, Синьковка, Колодязное, Радьковка, Степная Новоселовка, Подолы, Берестовое, Новоосиново, Глушковка, Кучеровка и другие прифронтовые и приграничные населенные пункты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Около 2.42 8 мая силы ПВО в северной части Харькова уничтожили два "шахеда". Без последствий для города.
В результате обстрела с. Кучеровка Купянского района в 17.00 горел частный дом.
Утром 7 мая, в 9.30, враг атаковал с. Черкасские Тишки Харьковского района. В результате вражеского обстрела повреждены крыши двух частных домов.
Напомним, утром 8 мая оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.
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