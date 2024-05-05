Последствия атаки РФ на центр Харькова: 10 пострадавших, повреждено более 15 многоквартирных домов, спорткомплекс, офисные здания. ВИДЕО+ФОТО
На Пасху, 5 мая, оккупанты нанесли три удара КАБами по центру Харькова.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс и офисные здания.
Состояние пострадавших
Синегубов сообщил, что среди десяти пострадавших в результате удара по Харькову - одна женщина находится в тяжелом состоянии, ее данные устанавливаются.
Еще двум мужчинам и женщине оказывают помощь в медицинском учреждении, их состояние - среднее.
Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, добавил глава ОГА.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по жилой застройке в центре Харькова.
Напомним, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.
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х7йло САМЕ підривало свої житлові будинки, щоби підсилити бажання росіянців "сильної руки", тобто його самого. І безліч разів стріляло по Донецьку-Луганську, щоби був привід говорити про "8 років донбілі Бомбас".
То ви пропонуєте підіграти пуйлу?
Вони невиліковні!
Але якщо ЗСУ бомбардувати житлові квартали, то Україна швидко втратить підтримку західних партнерів. Схоже, що саме цього ти і добиваєшся. Тож ти дуже схожий на рашистського троля.
//www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/5/7185292/
По-перше, це не дасть рашистам приводів брехати про "укронацистів".
По-друге, використання дефіцитних *********** проти сивільного населення НІЯК не поліпшить ситуацію на фронті.