Последствия атаки РФ на центр Харькова: 10 пострадавших, повреждено более 15 многоквартирных домов, спорткомплекс, офисные здания. ВИДЕО+ФОТО

На Пасху, 5 мая, оккупанты нанесли три удара КАБами по центру Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс и офисные здания.

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Состояние пострадавших

Синегубов сообщил, что среди десяти пострадавших в результате удара по Харькову - одна женщина находится в тяжелом состоянии, ее данные устанавливаются.



Еще двум мужчинам и женщине оказывают помощь в медицинском учреждении, их состояние - среднее.



Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, добавил глава ОГА.













Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по жилой застройке в центре Харькова.

Напомним, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.