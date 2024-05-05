РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11371 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
8 489 14

Последствия атаки РФ на центр Харькова: 10 пострадавших, повреждено более 15 многоквартирных домов, спорткомплекс, офисные здания. ВИДЕО+ФОТО

На Пасху, 5 мая, оккупанты нанесли три удара КАБами по центру Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс и офисные здания.

Наслідки атаки РФ на центр Харкова

Также читайте: Удар РФ по Харькову: зафиксировано попадание в частный дом, есть пострадавшие (обновлено)

Состояние пострадавших

Синегубов сообщил, что среди десяти пострадавших в результате удара по Харькову - одна женщина находится в тяжелом состоянии, ее данные устанавливаются.

Еще двум мужчинам и женщине оказывают помощь в медицинском учреждении, их состояние - среднее.

Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, добавил глава ОГА.

Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по жилой застройке в центре Харькова.

Напомним, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
05.05.2024 18:02
+5
Тобто влада навіть не чухається щоб змінити ситуацію те саме і сумщина,фіксатор фіксуємо......Белгород і інші орки спокійно живуть як і вся прикордонна територія русні.
показать весь комментарий
05.05.2024 19:24
+3
Стріляти слід по військовим та інфраструктурним об,єктам.
По-перше, це не дасть рашистам приводів брехати про "укронацистів".
По-друге, використання дефіцитних *********** проти сивільного населення НІЯК не поліпшить ситуацію на фронті.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.05.2024 18:02 Ответить
тЕМа не роЗкритА. МаЄ бутИ встаВКа про зЕЛЕНського. ІнакшЕ ЛЮДи не повіРять що ЦЕ ТИ знову тут ПИШеш.
показать весь комментарий
05.05.2024 19:26 Ответить
Ти шоооо нііііззяяяяя ніяк !!!Треба щоб тут всі офігіли і матюкадися щоб суспільство ще більше все ненавиділо ,а орків нііііізя трогати..Там же мирні.. Ти шо.Треба довести народ до гніву і ситуації відчаю.На сумщині той же сценарій.Спочатку був ДРГ ноль реакції ,потім пішла арта ,нуль реакції,потім пішло РСЗО,нуль реакції, потім пішла авіація ,нуль реакції,потім пішли каби і все в комбінації ,і що ?Нуль реакції.Влда і це робе навмисно !!!Сумщина взагалі кинута на долю.А Багато страждальний Харків вже замахався і окрім балачок нічого.Вся прикордонна територія рашки куди можемо дістати живе спокійнинько.
показать весь комментарий
05.05.2024 19:37 Ответить
Тільки дурне може вірити, що рашистів "зупинить" влучання по їхнім житловим кварталам. Вони будуть цьому лише раді.
х7йло САМЕ підривало свої житлові будинки, щоби підсилити бажання росіянців "сильної руки", тобто його самого. І безліч разів стріляло по Донецьку-Луганську, щоби був привід говорити про "8 років донбілі Бомбас".
То ви пропонуєте підіграти пуйлу?
показать весь комментарий
05.05.2024 21:24 Ответить
Московити живуть в рабстві багато століть поспіль. І не цінували життя НІКОЛИ. І зараз відправляють своїх синів, чоловіків, батьків на війну в Україну абсолютно байдуже. Тих, хто переживає за сім,ю чи рідних - меншість, і ніякі бомбардування житлових кварталів це не змінить. Ватні "почекуни" Донбасу - такі самі. Вони виповзають з підвалів після місяців бомбардувань рашистами і кажуть тим, хто його бомбардував: добре, що ми вас дочекалися, бо всі сусіди або виїхали, або загинули...
Вони невиліковні!
Але якщо ЗСУ бомбардувати житлові квартали, то Україна швидко втратить підтримку західних партнерів. Схоже, що саме цього ти і добиваєшся. Тож ти дуже схожий на рашистського троля.
показать весь комментарий
07.05.2024 14:37 Ответить
Согласен, только если только сгинет в месте с рыжим пидором и ссыкуном обамкой.
показать весь комментарий
06.05.2024 11:16 Ответить
Друг Берлусконі розповів, як Путін дав експрем'єру Італії серце вбитої косулі https:
//www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/5/7185292/
показать весь комментарий
05.05.2024 19:08 Ответить
Тобто влада навіть не чухається щоб змінити ситуацію те саме і сумщина,фіксатор фіксуємо......Белгород і інші орки спокійно живуть як і вся прикордонна територія русні.
показать весь комментарий
05.05.2024 19:24 Ответить
шо заважає іпашить по ***********,ростову, курську, воронежу... -заважає іпмотентний презік
показать весь комментарий
05.05.2024 21:01 Ответить
Стріляти слід по військовим та інфраструктурним об,єктам.
По-перше, це не дасть рашистам приводів брехати про "укронацистів".
По-друге, використання дефіцитних *********** проти сивільного населення НІЯК не поліпшить ситуацію на фронті.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:28 Ответить
Харків..тримайтесь,рідненькі 😔
показать весь комментарий
05.05.2024 23:14 Ответить
Чесно після 2022 коли кацапи Ураганами і Градами обстрілювали днями житлові квартали Харкова це вже якось звично .... Людям вже пофіг в їх дом прилитить чи ні, звичайний побутовий фаталізм, весь час боятись це брєд.
показать весь комментарий
06.05.2024 00:29 Ответить
 
 