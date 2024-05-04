Россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове: предварительно, пятеро раненых (обновлено)

После обстрела оккупантами в Индустриальном районе Харькова произошел взрыв и сильный пожар на производственном предприятии. По предварительной информации, пять человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр города написал, что после "прилета" возник сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.

Относительно пострадавших информация уточняется.

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Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил о том, что, предварительно, трое гражданских получили ранения в результате попадания ракеты окупантов в Индустриальном районе Харькова.

Враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия.

Обновление 16:54: Число пострадавших увеличилось до четырех – трое гражданских мужчин и одна женщина.

По состоянию на 17:45: К этому часу уже пять пострадавших, медики госпитализировали еще одну женщину.

Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на гражданском производстве.

Обстрелы Харькова 4 мая

Как сообщалось, утром 4 мая 2024 года в Харькове тоже был слышен взрыв.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 мая 2024 года войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.