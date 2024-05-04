Оккупанты наносят удары по Харькову (обновлено)

Днем 4 мая, в Великую Субботу, оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях - возможны еще пуски КАБов на город", - пишет он.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях!", - информирует в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Больше информации об обстреле города пока не известно.

"Пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - впоследствии отметили в командовании Воздушных сил.

Как сообщалось, утром 4 мая 2024 года в Харькове тоже был слышен взрыв.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 мая 2024 года войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.