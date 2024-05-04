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Оккупанты наносят удары по Харькову (обновлено)

харків

Днем 4 мая, в Великую Субботу, оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях - возможны еще пуски КАБов на город", - пишет он.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях!", - информирует в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Больше информации об обстреле города пока не известно.

"Пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - впоследствии отметили в командовании Воздушных сил.

Как сообщалось, утром 4 мая 2024 года в Харькове тоже был слышен взрыв.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 мая 2024 года войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.

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обстрел (26928) Харьков (7450) Харьковщина (5577) КАБ (349)


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Топ комментарии
+3
Русня - САТАНІСТИ! В святі дні приносять невинні жертви свому господарю з пекла.
Ще є сумніви в їхній попівні РПЦ?
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04.05.2024 15:30
+3
Вдень 4 травня, у Велику Суботу, окупанти завдали удару по Харкову.

Очевидно, що окупанти не православні!
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04.05.2024 15:50
+2
Є там двигун. А все інше вірно.
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04.05.2024 15:51
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А що КАБ не можна збити як крилату ракету?
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04.05.2024 14:56 Ответить
каб летить 30-50 км , а ракета 200 - 500 і більше, каб без двигуна як планер з крильцями - це і є складність
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04.05.2024 15:15 Ответить
возникает вопрос, 30-50 км от Харькова это значит в районе границы. почему эти самолеты не сбивают? экономят ПВО?
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04.05.2024 15:34 Ответить
його банально не вистачає - це і є вся проблема. ф16 частково полегшать , але в реалі потрібно хоча б в 3 рази менше засобів ппо і оборони ніж у рашистів, а не як зараз в 8-10. хоча б коефіцієнт 3, тоді просування зупинеться - і відповідно в Харкові наступить спокій
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04.05.2024 16:04 Ответить
Не вірно, Д-30 СН як раз має твердопаливний двигун, та летить з набагато більшою швидкістю, ніж звичайна плануюча КАБ.
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04.05.2024 15:50 Ответить
Яким чином? Бомба немає двигуна, немає теплового випромінювання, вона маленька і для радару майже невидима. І чим збивати? Допогущими ракетами, яких, я так розумію, не так і багато. Бомб у совків реально тисячі і тисячі і їх виготовлення не потребує якихось особливих техногій. Знищувати потрібно літаки-бомбардувплтники та пілотів
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04.05.2024 15:27 Ответить
Є там двигун. А все інше вірно.
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04.05.2024 15:51 Ответить
Вже і двигун є? Напевно в нових зразках чи я так розумію з комплектом крил іде
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04.05.2024 15:54 Ответить
теоретично могла б уразити наземна лазерна гармата останнього покоління (є в Британії та США), у нас не виготовляють , нажаль
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04.05.2024 16:19 Ответить
Русня - САТАНІСТИ! В святі дні приносять невинні жертви свому господарю з пекла.
Ще є сумніви в їхній попівні РПЦ?
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04.05.2024 15:30 Ответить
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04.05.2024 22:42 Ответить
https://t.me/voynareal/88898 Ось і наслідки в БНР після прильоту КАБу, який відмовився бомбити Харків
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04.05.2024 15:39 Ответить
❗️Ракета курсом на Київ.

UPD: Швидкісна повітряна ціль припинила своє існування. Відбій о 15:40
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04.05.2024 15:44 Ответить
упала на Воронеж
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04.05.2024 15:47 Ответить
Вдень 4 травня, у Велику Суботу, окупанти завдали удару по Харкову.

Очевидно, що окупанти не православні!
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04.05.2024 15:50 Ответить
в основном муслимы
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04.05.2024 15:58 Ответить
У них своє, скрепнОє православІє.
Четвєріца.
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04.05.2024 16:47 Ответить
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04.05.2024 16:42 Ответить
 
 