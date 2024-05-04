Атака дронами на Харьков: 4 человека пострадали, госпитализирован ребенок

В ночь на 4 мая 2024 года российские оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате падения обломков сбитых "Шахедов" произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания, расположенного в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Атака дронами на Харьков в ночь на 4 мая

По его словам, из-за вражеской атаки есть пострадавшие.

В частности, ребенок 2010 года рождения и женщина были госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.

"Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам", - информировал Синегубов.

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На утро 4 мая он уточнил, что количество пострадавших увеличилось до четырех.

В частности, как отмечается, еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации.

Что сейчас известно о вражеской атаке в ночь на 4 мая 2024 года?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что накануне было зафиксировано движение вражеских БпЛА из Белгородской области РФ. По данным Воздушных сил, прошлой ночью было уничтожено 13 из 13 вражеских "Шахедов".

Также сообщалось, что российские дроны нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове. На месте одного из попаданий возник большой пожар.