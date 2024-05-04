Атака дронами на Харків: четверо людей постраждали, госпіталізовано дитину

У ніч на 4 травня 2024 року російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. У результаті падіння уламків збитих "Шахедів" відбулося загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі, розташованої в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Атака дронами на Харків у ніч на 4 травня

За його словами, через ворожу атаку є постраждалі.

Зокрема, дитина 2010 року народження та жінка були госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці.

"Рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами", - інформував Синєгубов.

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На ранок 4 травня він уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

Зокрема, як зазначається, ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації.

Що наразі відомо про ворожу атаку в ніч на 4 травня 2024 року?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородської області РФ. За даними Повітряних сил, минулої ночі було знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів".

Спершу повідомлялося, що російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Харкові. На ранок в ОВА уточнили, що пожежі було спричинено падінням уламків збитих Шахедів.