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Новини
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Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)

харків

Вдень 4 травня, у Велику Суботу, окупанти завдали удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо удар завдано по Харкову. Будьте обережні і перебувайте в укриттях - можливі ще пуски КАБів на місто", - пише він.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях!", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Більше інформації щодо обстрілу міста наразі не відомо.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - згодом зазначили у командуванні Повітряних сил.

Як повідомлялося, зранку 4 травня 2024 року у Харкові теж було чути вибух.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 4 травня 2024 року війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563) Харківщина (6054) КАБ (348)


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Топ коментарі
+3
Русня - САТАНІСТИ! В святі дні приносять невинні жертви свому господарю з пекла.
Ще є сумніви в їхній попівні РПЦ?
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04.05.2024 15:30
+3
Вдень 4 травня, у Велику Суботу, окупанти завдали удару по Харкову.

Очевидно, що окупанти не православні!
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04.05.2024 15:50
+2
Є там двигун. А все інше вірно.
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04.05.2024 15:51
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А що КАБ не можна збити як крилату ракету?
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04.05.2024 14:56 Відповісти
каб летить 30-50 км , а ракета 200 - 500 і більше, каб без двигуна як планер з крильцями - це і є складність
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04.05.2024 15:15 Відповісти
возникает вопрос, 30-50 км от Харькова это значит в районе границы. почему эти самолеты не сбивают? экономят ПВО?
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04.05.2024 15:34 Відповісти
його банально не вистачає - це і є вся проблема. ф16 частково полегшать , але в реалі потрібно хоча б в 3 рази менше засобів ппо і оборони ніж у рашистів, а не як зараз в 8-10. хоча б коефіцієнт 3, тоді просування зупинеться - і відповідно в Харкові наступить спокій
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04.05.2024 16:04 Відповісти
Не вірно, Д-30 СН як раз має твердопаливний двигун, та летить з набагато більшою швидкістю, ніж звичайна плануюча КАБ.
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04.05.2024 15:50 Відповісти
Яким чином? Бомба немає двигуна, немає теплового випромінювання, вона маленька і для радару майже невидима. І чим збивати? Допогущими ракетами, яких, я так розумію, не так і багато. Бомб у совків реально тисячі і тисячі і їх виготовлення не потребує якихось особливих техногій. Знищувати потрібно літаки-бомбардувплтники та пілотів
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04.05.2024 15:27 Відповісти
Є там двигун. А все інше вірно.
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04.05.2024 15:51 Відповісти
Вже і двигун є? Напевно в нових зразках чи я так розумію з комплектом крил іде
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04.05.2024 15:54 Відповісти
теоретично могла б уразити наземна лазерна гармата останнього покоління (є в Британії та США), у нас не виготовляють , нажаль
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04.05.2024 16:19 Відповісти
Русня - САТАНІСТИ! В святі дні приносять невинні жертви свому господарю з пекла.
Ще є сумніви в їхній попівні РПЦ?
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04.05.2024 15:30 Відповісти
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04.05.2024 22:42 Відповісти
https://t.me/voynareal/88898 Ось і наслідки в БНР після прильоту КАБу, який відмовився бомбити Харків
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04.05.2024 15:39 Відповісти
❗️Ракета курсом на Київ.

UPD: Швидкісна повітряна ціль припинила своє існування. Відбій о 15:40
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04.05.2024 15:44 Відповісти
упала на Воронеж
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04.05.2024 15:47 Відповісти
Вдень 4 травня, у Велику Суботу, окупанти завдали удару по Харкову.

Очевидно, що окупанти не православні!
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04.05.2024 15:50 Відповісти
в основном муслимы
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04.05.2024 15:58 Відповісти
У них своє, скрепнОє православІє.
Четвєріца.
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04.05.2024 16:47 Відповісти
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04.05.2024 16:42 Відповісти
 
 