Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)

Вдень 4 травня, у Велику Суботу, окупанти завдали удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо удар завдано по Харкову. Будьте обережні і перебувайте в укриттях - можливі ще пуски КАБів на місто", - пише він.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях!", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Більше інформації щодо обстрілу міста наразі не відомо.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - згодом зазначили у командуванні Повітряних сил.

Як повідомлялося, зранку 4 травня 2024 року у Харкові теж було чути вибух.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 4 травня 2024 року війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.