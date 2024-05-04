Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)
Вдень 4 травня, у Велику Суботу, окупанти завдали удару по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо удар завдано по Харкову. Будьте обережні і перебувайте в укриттях - можливі ще пуски КАБів на місто", - пише він.
"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях!", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Більше інформації щодо обстрілу міста наразі не відомо.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - згодом зазначили у командуванні Повітряних сил.
Як повідомлялося, зранку 4 травня 2024 року у Харкові теж було чути вибух.
Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 4 травня 2024 року війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.
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Ще є сумніви в їхній попівні РПЦ?
UPD: Швидкісна повітряна ціль припинила своє існування. Відбій о 15:40
Очевидно, що окупанти не православні!
Четвєріца.