У Харкові пролунав вибух

Зранку 4 травня 2024 року у Харкові було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - зазначив він.

Жодних подробиць щодо ранкового вибуху у місті наразі не відомо.

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Як повідомлялося, у ніч на 4 травня війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.