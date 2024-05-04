У Харкові пролунав вибух
Зранку 4 травня 2024 року у Харкові було чути вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - зазначив він.
Жодних подробиць щодо ранкового вибуху у місті наразі не відомо.
Як повідомлялося, у ніч на 4 травня війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.
Топ коментарі
+5 gr1959
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+5 stanis nasvaiko
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+4 Михаил Дужик #512165
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За морем телушка - полушка, да рубль перевозу"/Дурень думкою багатіє...
Довго ті воли запрягають...
А тим часом РеФесерія знищує транспортну інфраструктуру України: залізну дорогу, аеропорти, нафтоперебні заводи, нафтобази, електропідстанції... Як же тоді доправити той обіцяний "Ленд-лиз для Украини" - реакція кар'єрного песиміста на повідомлення: "Ленд-лиз для Украины: когда и какое оружие украинцы получат от США?
Историческое событие! Впервые со времен Второй Мировой США приняли ленд-лиз. На какую помощь может рассчитывать Украина, как будет работать аренда оружия и станет ли это событие переломным в войне. https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid0Vh4KRgPMgQ6U3sTg6RuvFiEb2qhBps8WAPTqsBeGX44ZsZcKk2URLtk3vjz6g1aXl?__cft__[0]=AZWN1WveFXKym0wMvE0c4vW2nQ5qVF5oc4q35by8AOqQQOQdVFC341wSTSSH8hDPWBl3v6enZ1SeVEh3aqJ2N4ssedrwcVZe7lxWodLdZUdUKUQNRoyRfxUR6oOzliADrU_4mRHFC3BG8LB73X19bRZdqCKnqnV-u3VIbgGbaa963wuAj9LvIG1lbDYieal1__I&__tn__=%2CO%2CPH-R 4 май 2022 г. ·
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZWN1WveFXKym0wMvE0c4vW2nQ5qVF5oc4q35by8AOqQQOQdVFC341wSTSSH8hDPWBl3v6enZ1SeVEh3aqJ2N4ssedrwcVZe7lxWodLdZUdUKUQNRoyRfxUR6oOzliADrU_4mRHFC3BG8LB73X19bRZdqCKnqnV-u3VIbgGbaa963wuAj9LvIG1lbDYieal1__I&__tn__=-UC%2CPH-R ФБ Николай Нестор Нагорняк
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Пройшло два роки і нічого не змінилося.
Умовний Захід і світовий шериф під всякі консенсуальні проволочки і лукаві обіцянки "після дощику в четвер", - слова, слова, дали слово - взяли своє слово взад, - а агресор, та сама РеФесерія знищила майже всю маневрову енергетику, методично продовжує ще більш інтенсивно і варварськи маріуполить Харків, Суми та інші міста і села... і Одесу.
Папа з Риму закликає до миру - майже в тому ж дискурсі що як СІ в повторі ніби зняті з автовіповідача т. Путіна. Ніби в кінотеатрі при попкорні... І воли ще продовжують запрягати.
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid0Vh4KRgPMgQ6U3sTg6RuvFiEb2qhBps8WAPTqsBeGX44ZsZcKk2URLtk3vjz6g1aXl?__cft__[0]=AZWN1WveFXKym0wMvE0c4vW2nQ5qVF5oc4q35by8AOqQQOQdVFC341wSTSSH8hDPWBl3v6enZ1SeVEh3aqJ2N4ssedrwcVZe7lxWodLdZUdUKUQNRoyRfxUR6oOzliADrU_4mRHFC3BG8LB73X19bRZdqCKnqnV-u3VIbgGbaa963wuAj9LvIG1lbDYieal1__I&__tn__=%2CO%2CPH-R
Сдатися кацапам? Чи битися за свою свободу?
Третьего шляху Немае!
Що бути якщо припинити супротив?
Ху&ло вже сказало, що украінськи громадяни їм не потрібні. Потрібні теріторіі.
Вони знищать усіх- і старих, і малих. Як це було в Буче.
Той хто вижеве- буде загнаний до лав кацапськоі армії. Та загине перший коли вони «цю армію з України» погонять у перших рядах на країни НАТО. Як вони гнали Бурятії в Україну.
Сітуація зараз для України критична, але е і гарні новини.
Велика Брітанія пропонуе Україні договір про дружбу та співробітнецтво на 100 років!!!
Франція пропонуе створити « Альянс» для захісту України та не виключає участи військових Франції у цій війні.
Можлива вони закриють небо України.
Разом до Перемоги!
Слава незламному Народу України!
Решта від лукавого ...
померти і вони заберуть
віддати і залишитися живим