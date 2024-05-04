УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13238 відвідувачів онлайн
Новини
4 522 15

У Харкові пролунав вибух

харків

Зранку 4 травня 2024 року у Харкові було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Харкові було чутно вибух. Будьте обережні", - зазначив він.

Жодних подробиць щодо ранкового вибуху у місті наразі не відомо.

Також читайте: Наслідки атаки дронами на Харків: через падіння уламків горіли офісні і складські будівлі та приміщення шиномонтажу. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, у ніч на 4 травня війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

Автор: 

вибух (4439) Харків (5563)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
21 травня який ТЦК надішле БОневтіку повістку ? Криворізьке чи Київське ?
показати весь коментар
04.05.2024 10:24
+5
Мабуть тцк міста-героя Тель-Авива.
показати весь коментар
04.05.2024 10:28
+4
Розраховували на широко розрекламовану безмежну військову допомогу ******** яка мала б нівелювати різницю в кількості солдат. А одержали дозовану кількість 30-річної західної техніки та совковий брухт з усіх країн світу.
показати весь коментар
04.05.2024 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАДТО довго ті воли запрягають...

"

За морем телушка - полушка, да рубль перевозу"/Дурень думкою багатіє...

Довго ті воли запрягають...

А тим часом РеФесерія знищує транспортну інфраструктуру України: залізну дорогу, аеропорти, нафтоперебні заводи, нафтобази, електропідстанції... Як же тоді доправити той обіцяний "Ленд-лиз для Украини" - реакція кар'єрного песиміста на повідомлення: "Ленд-лиз для Украины: когда и какое оружие украинцы получат от США?

Историческое событие! Впервые со времен Второй Мировой США приняли ленд-лиз. На какую помощь может рассчитывать Украина, как будет работать аренда оружия и станет ли это событие переломным в войне. https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid0Vh4KRgPMgQ6U3sTg6RuvFiEb2qhBps8WAPTqsBeGX44ZsZcKk2URLtk3vjz6g1aXl?__cft__[0]=AZWN1WveFXKym0wMvE0c4vW2nQ5qVF5oc4q35by8AOqQQOQdVFC341wSTSSH8hDPWBl3v6enZ1SeVEh3aqJ2N4ssedrwcVZe7lxWodLdZUdUKUQNRoyRfxUR6oOzliADrU_4mRHFC3BG8LB73X19bRZdqCKnqnV-u3VIbgGbaa963wuAj9LvIG1lbDYieal1__I&__tn__=%2CO%2CPH-R 4 май 2022 г. ·

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZWN1WveFXKym0wMvE0c4vW2nQ5qVF5oc4q35by8AOqQQOQdVFC341wSTSSH8hDPWBl3v6enZ1SeVEh3aqJ2N4ssedrwcVZe7lxWodLdZUdUKUQNRoyRfxUR6oOzliADrU_4mRHFC3BG8LB73X19bRZdqCKnqnV-u3VIbgGbaa963wuAj9LvIG1lbDYieal1__I&__tn__=-UC%2CPH-R ФБ Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?comment_id=Y29tbWVudDoyODk0MzE0NjYwNzA5MTY2XzMwNjIyNzEzMjUxNDI4OA%3D%3D&__cft__[0]=AZWN1WveFXKym0wMvE0c4vW2nQ5qVF5oc4q35by8AOqQQOQdVFC341wSTSSH8hDPWBl3v6enZ1SeVEh3aqJ2N4ssedrwcVZe7lxWodLdZUdUKUQNRoyRfxUR6oOzliADrU_4mRHFC3BG8LB73X19bRZdqCKnqnV-u3VIbgGbaa963wuAj9LvIG1lbDYieal1__I&__tn__=R]-R

Пройшло два роки і нічого не змінилося.
Умовний Захід і світовий шериф під всякі консенсуальні проволочки і лукаві обіцянки "після дощику в четвер", - слова, слова, дали слово - взяли своє слово взад, - а агресор, та сама РеФесерія знищила майже всю маневрову енергетику, методично продовжує ще більш інтенсивно і варварськи маріуполить Харків, Суми та інші міста і села... і Одесу.

Папа з Риму закликає до миру - майже в тому ж дискурсі що як СІ в повторі ніби зняті з автовіповідача т. Путіна. Ніби в кінотеатрі при попкорні... І воли ще продовжують запрягати.

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid0Vh4KRgPMgQ6U3sTg6RuvFiEb2qhBps8WAPTqsBeGX44ZsZcKk2URLtk3vjz6g1aXl?__cft__[0]=AZWN1WveFXKym0wMvE0c4vW2nQ5qVF5oc4q35by8AOqQQOQdVFC341wSTSSH8hDPWBl3v6enZ1SeVEh3aqJ2N4ssedrwcVZe7lxWodLdZUdUKUQNRoyRfxUR6oOzliADrU_4mRHFC3BG8LB73X19bRZdqCKnqnV-u3VIbgGbaa963wuAj9LvIG1lbDYieal1__I&__tn__=%2CO%2CPH-R
показати весь коментар
04.05.2024 10:17 Відповісти
А треба було здаватись?
показати весь коментар
04.05.2024 10:42 Відповісти
А е інший вихід, якщо не воювати?

Сдатися кацапам? Чи битися за свою свободу?
Третьего шляху Немае!

Що бути якщо припинити супротив?

Ху&ло вже сказало, що украінськи громадяни їм не потрібні. Потрібні теріторіі.

Вони знищать усіх- і старих, і малих. Як це було в Буче.

Той хто вижеве- буде загнаний до лав кацапськоі армії. Та загине перший коли вони «цю армію з України» погонять у перших рядах на країни НАТО. Як вони гнали Бурятії в Україну.

Сітуація зараз для України критична, але е і гарні новини.
Велика Брітанія пропонуе Україні договір про дружбу та співробітнецтво на 100 років!!!

Франція пропонуе створити « Альянс» для захісту України та не виключає участи військових Франції у цій війні.
Можлива вони закриють небо України.

Разом до Перемоги!
Слава незламному Народу України!
показати весь коментар
04.05.2024 10:44 Відповісти
Розраховували на широко розрекламовану безмежну військову допомогу ******** яка мала б нівелювати різницю в кількості солдат. А одержали дозовану кількість 30-річної західної техніки та совковий брухт з усіх країн світу.
показати весь коментар
04.05.2024 10:45 Відповісти
Розраховувати потрібно тільки на себе.
Решта від лукавого ...
показати весь коментар
04.05.2024 11:00 Відповісти
Ось підійдемо ввечері ми три сусіда з ножами і кийками до тебе потрусити кармани. Дохрена ти на себе порозраховуєш не маючи кулемета проти нас?
показати весь коментар
04.05.2024 11:33 Відповісти
Два варіанти:
померти і вони заберуть
віддати і залишитися живим
показати весь коментар
04.05.2024 13:01 Відповісти
Де живим, в Магадані? Не хочу. Є ще третій варіант - вбити їх.
показати весь коментар
04.05.2024 13:10 Відповісти
Не хочеш-йди воюй!
показати весь коментар
04.05.2024 13:15 Відповісти
А чого ти мене не спитав чи з окопу я пишу? У вас же так в кацапській методичці, а ти відступив.
показати весь коментар
04.05.2024 16:10 Відповісти
Це точно!!
показати весь коментар
04.05.2024 10:22 Відповісти
21 травня який ТЦК надішле БОневтіку повістку ? Криворізьке чи Київське ?
показати весь коментар
04.05.2024 10:24 Відповісти
Мабуть тцк міста-героя Тель-Авива.
показати весь коментар
04.05.2024 10:28 Відповісти
 
 