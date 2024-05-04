Росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові: попередньо, п’ять поранених (оновлено)

Після обстрілу окупантами в Індустріальному районі Харкова був вибух та сильна пожежа на виробничому підприємстві. За попередньою інформацією, четверо людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер міста написав, що після "прильоту" виникла сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

Щодо постраждалих інформація уточнюється.

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Згодом очільник ОВА Синєгубов повідомив про те, що, попередньо, троє цивільних зазнали поранень унаслідок влучання ракети окупантів в Індустріальному районі Харкова.

Ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства.

Оновлення 16:54: Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох - троє цивільних чоловіків та одна жінка.

Станом на 17:45: На цю хвилину вже пʼять постраждалих, медики госпіталізували ще одну жінку.

Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.

Обстріли Харкова 4 травня

Як повідомлялося, зранку 4 травня 2024 року у Харкові теж було чути вибух.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 4 травня 2024 року війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.