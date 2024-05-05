Наслідки атаки РФ на центр Харкова: 10 постраждалих, пошкоджено понад 15 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, офісні будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Великдень, 5 травня, окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок атаки пошкоджено більш як 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс та офісні будівлі.
Стан постраждалих
Синєгубов повідомив, що серед десяти постраждалих унаслідок удару по Харкову одна жінка перебуває у важкому стані, її дані встановлюються.
Ще двом чоловікам та жінці надають допомогу в медичній установі, їхній стан - середній.
Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці, додав голова ОВА.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова.
Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.
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х7йло САМЕ підривало свої житлові будинки, щоби підсилити бажання росіянців "сильної руки", тобто його самого. І безліч разів стріляло по Донецьку-Луганську, щоби був привід говорити про "8 років донбілі Бомбас".
То ви пропонуєте підіграти пуйлу?
Вони невиліковні!
Але якщо ЗСУ бомбардувати житлові квартали, то Україна швидко втратить підтримку західних партнерів. Схоже, що саме цього ти і добиваєшся. Тож ти дуже схожий на рашистського троля.
//www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/5/7185292/
По-перше, це не дасть рашистам приводів брехати про "укронацистів".
По-друге, використання дефіцитних *********** проти сивільного населення НІЯК не поліпшить ситуацію на фронті.