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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки атаки РФ на центр Харкова: 10 постраждалих, пошкоджено понад 15 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, офісні будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Великдень, 5 травня, окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки пошкоджено більш як 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс та офісні будівлі.

Наслідки атаки РФ на центр Харкова

Також читайте: Удар РФ по Харкову: зафіксовано влучання у приватний будинок, є постраждалі (оновлено)

Стан постраждалих

Синєгубов повідомив, що серед десяти постраждалих унаслідок удару по Харкову одна жінка перебуває у важкому стані, її дані встановлюються.

Ще двом чоловікам та жінці надають допомогу в медичній установі, їхній стан - середній.

Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці, додав голова ОВА.

Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова
Наслідки атаки РФ на центр Харкова

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.

Автор: 

обстріл (28449) Харків (5594)


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Топ коментарі
+7
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05.05.2024 18:02
+5
Тобто влада навіть не чухається щоб змінити ситуацію те саме і сумщина,фіксатор фіксуємо......Белгород і інші орки спокійно живуть як і вся прикордонна територія русні.
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05.05.2024 19:24
+3
Стріляти слід по військовим та інфраструктурним об,єктам.
По-перше, це не дасть рашистам приводів брехати про "укронацистів".
По-друге, використання дефіцитних *********** проти сивільного населення НІЯК не поліпшить ситуацію на фронті.
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05.05.2024 21:28
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05.05.2024 18:02 Відповісти
тЕМа не роЗкритА. МаЄ бутИ встаВКа про зЕЛЕНського. ІнакшЕ ЛЮДи не повіРять що ЦЕ ТИ знову тут ПИШеш.
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05.05.2024 19:26 Відповісти
Ти шоооо нііііззяяяяя ніяк !!!Треба щоб тут всі офігіли і матюкадися щоб суспільство ще більше все ненавиділо ,а орків нііііізя трогати..Там же мирні.. Ти шо.Треба довести народ до гніву і ситуації відчаю.На сумщині той же сценарій.Спочатку був ДРГ ноль реакції ,потім пішла арта ,нуль реакції,потім пішло РСЗО,нуль реакції, потім пішла авіація ,нуль реакції,потім пішли каби і все в комбінації ,і що ?Нуль реакції.Влда і це робе навмисно !!!Сумщина взагалі кинута на долю.А Багато страждальний Харків вже замахався і окрім балачок нічого.Вся прикордонна територія рашки куди можемо дістати живе спокійнинько.
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05.05.2024 19:37 Відповісти
Тільки дурне може вірити, що рашистів "зупинить" влучання по їхнім житловим кварталам. Вони будуть цьому лише раді.
х7йло САМЕ підривало свої житлові будинки, щоби підсилити бажання росіянців "сильної руки", тобто його самого. І безліч разів стріляло по Донецьку-Луганську, щоби був привід говорити про "8 років донбілі Бомбас".
То ви пропонуєте підіграти пуйлу?
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05.05.2024 21:24 Відповісти
Московити живуть в рабстві багато століть поспіль. І не цінували життя НІКОЛИ. І зараз відправляють своїх синів, чоловіків, батьків на війну в Україну абсолютно байдуже. Тих, хто переживає за сім,ю чи рідних - меншість, і ніякі бомбардування житлових кварталів це не змінить. Ватні "почекуни" Донбасу - такі самі. Вони виповзають з підвалів після місяців бомбардувань рашистами і кажуть тим, хто його бомбардував: добре, що ми вас дочекалися, бо всі сусіди або виїхали, або загинули...
Вони невиліковні!
Але якщо ЗСУ бомбардувати житлові квартали, то Україна швидко втратить підтримку західних партнерів. Схоже, що саме цього ти і добиваєшся. Тож ти дуже схожий на рашистського троля.
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07.05.2024 14:37 Відповісти
Согласен, только если только сгинет в месте с рыжим пидором и ссыкуном обамкой.
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06.05.2024 11:16 Відповісти
Друг Берлусконі розповів, як Путін дав експрем'єру Італії серце вбитої косулі https:
//www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/5/7185292/
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05.05.2024 19:08 Відповісти
Тобто влада навіть не чухається щоб змінити ситуацію те саме і сумщина,фіксатор фіксуємо......Белгород і інші орки спокійно живуть як і вся прикордонна територія русні.
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05.05.2024 19:24 Відповісти
шо заважає іпашить по ***********,ростову, курську, воронежу... -заважає іпмотентний презік
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05.05.2024 21:01 Відповісти
Стріляти слід по військовим та інфраструктурним об,єктам.
По-перше, це не дасть рашистам приводів брехати про "укронацистів".
По-друге, використання дефіцитних *********** проти сивільного населення НІЯК не поліпшить ситуацію на фронті.
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05.05.2024 21:28 Відповісти
Харків..тримайтесь,рідненькі 😔
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05.05.2024 23:14 Відповісти
Чесно після 2022 коли кацапи Ураганами і Градами обстрілювали днями житлові квартали Харкова це вже якось звично .... Людям вже пофіг в їх дом прилитить чи ні, звичайний побутовий фаталізм, весь час боятись це брєд.
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06.05.2024 00:29 Відповісти
 
 