Наслідки атаки РФ на центр Харкова: 10 постраждалих, пошкоджено понад 15 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, офісні будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Великдень, 5 травня, окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки пошкоджено більш як 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, недіючий спортивний комплекс та офісні будівлі.

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Стан постраждалих

Синєгубов повідомив, що серед десяти постраждалих унаслідок удару по Харкову одна жінка перебуває у важкому стані, її дані встановлюються.



Ще двом чоловікам та жінці надають допомогу в медичній установі, їхній стан - середній.



Решта постраждалих отримали медичну допомогу на місці, додав голова ОВА.













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.