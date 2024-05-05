Удар РФ по Харкову: зафіксовано влучання у приватний будинок, є постраждалі (оновлено)

Внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Харкову зафіксовано влучання у приватний будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих", - зазначив Терехов.

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Оновлена інформація щодо удару по Харкову 5 травня 2024 року

Згодом в ОВА повідомили, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися по медичну допомогу.

Що відомо на цю хвилину:

Медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.

за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

Ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.