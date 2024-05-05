УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4715 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 981 6

Удар РФ по Харкову: зафіксовано влучання у приватний будинок, є постраждалі (оновлено)

Удар КАБами по Харкову

Внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Харкову зафіксовано влучання у приватний будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих", - зазначив Терехов.

Також читайте: Під вогнем Харків та 17 населених пунктів Харківщини, є пошкодження і жертви

Оновлена інформація щодо удару по Харкову 5 травня 2024 року

Згодом в ОВА повідомили, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися по медичну допомогу.

Що відомо на цю хвилину:

  • Медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.
  • Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.
  • Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

Ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мадонна дает 1,5 миллионные концерты на пляже, а орки свою Примадонну выжили, и бомбы на жилые дома скидывают
показати весь коментар
05.05.2024 15:45 Відповісти
Коли масква ??????????????????? Буданов ???????
показати весь коментар
05.05.2024 15:46 Відповісти
"народ-баганосєц" посилає пасхальне вітання православним України.
Московитська "святая русь".
показати весь коментар
05.05.2024 15:58 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2024 16:08 Відповісти
чому ми не кошмаремо кацапів їх цивільну інфраструктуру а якщо хтось ой боже ми не хотіли то сам дрон збився з курсу з гопниками в чесну не виграш
показати весь коментар
05.05.2024 16:35 Відповісти
Zе влада б...дь,ви збираєтесь щось колись робить для Харкова!???802 дні бомбардують щодня Харків!!!Ви що ох...лі там бл...??
показати весь коментар
05.05.2024 17:13 Відповісти
 
 