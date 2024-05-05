Удар РФ по Харкову: зафіксовано влучання у приватний будинок, є постраждалі (оновлено)
Внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Харкову зафіксовано влучання у приватний будинок.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих", - зазначив Терехов.
Оновлена інформація щодо удару по Харкову 5 травня 2024 року
Згодом в ОВА повідомили, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися по медичну допомогу.
Що відомо на цю хвилину:
- Медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.
- Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.
- Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.
Ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова.
Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.
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