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Під вогнем Харків та 17 населених пунктів Харківщини, є пошкодження і жертви

Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині

У Великодню ніч ворожі війська атакували Харків "Шахедами". Внаслідок ударів горів будинок та господарчі споруди в Основ’янському районі міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждали 6 людей, серед них дитина 2015 року народження, у дівчинки гостра реакція на стрес.

Також Синєгубов нагадує, що в Індустріальному районі міста внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства. На цю годину пожежа локалізована.

Загалом, за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Стрілеча, Гатище, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "шахедів" на Харків: 5 людей дістали поранення, серед них дитина. ФОТО

Обстріли Харківщини за добу:

  • 5 травня 00:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п'ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.
  • 16:51 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Внаслідок обстрілу горів будинок.
  • 16:37 Харківський район, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який перебував на вулиці поруч із будинком.
  • 15:15 обстріл КАБ с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

Окрім того, як зазначається, упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,13 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.

Автор: 

Харків (5563) Харківщина (6054)


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кацапські жаби так святкують Великдень ? ! Що сказати - жаби ніколи не були християнами. У болотах цього ніколи не буде.
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05.05.2024 10:10 Відповісти
Кацапня , замість того щоб привітати людей зі святом
Великодня , вони скидають на наші голові бомби ,
будьте ви прокляті , кляті москалі 😡
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05.05.2024 10:23 Відповісти
Харків приречений до цілодобового обстрілу. Важко повністю знищити таке велике місто, але кацапські орки над цим працюють, бо знають, що їм за це нічого не буде.
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05.05.2024 10:45 Відповісти
Треба в українських церквах молитись Богу день і ніч і просити щоб забрав сатану путіна геть із Землі. Час від часу сатана в людському образі спускається на Землю щоб нищити людство. Сатана зваблює слабоумних обіцянками влади і величчі і слабоумні ідуть за ним і вбивають людей. Так було в Німеччині минулого століття коли сатана в облику Гітлера зійшов на Землю і понищив мільони людей. Тепер сатана обьявився в облиці Путіна і знову знищує людей і знову слабоумні ідуть за сатаною. Сатану завжди можна розгледіти в його людино ненавистницькій суті як наприклад бомбіння мирних міст на Великдень.
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05.05.2024 11:46 Відповісти
Тоді було дві сатани сталін , і гітлер . А перед тим- сифілітик ленін .
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05.05.2024 15:57 Відповісти
 
 