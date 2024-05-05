Під вогнем Харків та 17 населених пунктів Харківщини, є пошкодження і жертви

У Великодню ніч ворожі війська атакували Харків "Шахедами". Внаслідок ударів горів будинок та господарчі споруди в Основ’янському районі міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждали 6 людей, серед них дитина 2015 року народження, у дівчинки гостра реакція на стрес.

Також Синєгубов нагадує, що в Індустріальному районі міста внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства. На цю годину пожежа локалізована.

Загалом, за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Стрілеча, Гатище, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка.

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Обстріли Харківщини за добу:

5 травня 00:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п'ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.

16:51 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Внаслідок обстрілу горів будинок.

16:37 Харківський район, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік , який перебував на вулиці поруч із будинком.

, який перебував на вулиці поруч із будинком. 15:15 обстріл КАБ с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

Окрім того, як зазначається, упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,13 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.