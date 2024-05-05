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Новости Война
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Под огнем Харьков и 17 населенных пунктов Харьковщины, есть повреждения и жертвы

Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині

В Пасхальную ночь вражеские войска атаковали Харьков "Шахедами". В результате ударов горел дом и хозяйственные постройки в Основянском районе города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадали 6 человек, среди них ребенок 2015 года рождения, у девочки острая реакция на стресс.

Также Синегубов напоминает, что в Индустриальном районе города в результате обстрела ракетой С-300 произошло возгорание цеха гражданского предприятия, частные дома, хозяйственные постройки. Пострадали шесть человек, все работники предприятия. На этот час пожар локализован.

В общем, за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Стрелечья, Гатище, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка.

Также смотрите: Ночная атака "шахедов" на Харьков: 5 человек получили ранения, среди них ребенок. ФОТО

Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 5 мая 00:30 российские оккупанты артиллерией обстреляли село Александровку. Пострадали пять домохозяйств, повреждены дома, хозяйственные постройки. В части села отсутствовал свет, повреждены энергосети.
  • 16:51 Харьковский район, Липецкая ТГ, с. Борщева. В результате обстрела горел дом.
  • 16:37 Харьковский район, Липецкая ТГ, с. Слобожанское. В результате обстрела горел дом. Погиб 49-летний гражданский мужчина, который находился на улице рядом с домом.
  • 15:15 обстрел КАБ с. Черкасские Тишки Харьковского района. Удар в частный дом. Повреждена газовая труба. Пострадала 75-летняя женщина.

Кроме того, как отмечается, в течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 29,13 га территории, уничтожили 451 взрывоопасный предмет.

Автор: 

Харьков (7450) Харьковщина (5577)


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кацапські жаби так святкують Великдень ? ! Що сказати - жаби ніколи не були християнами. У болотах цього ніколи не буде.
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05.05.2024 10:10 Ответить
Кацапня , замість того щоб привітати людей зі святом
Великодня , вони скидають на наші голові бомби ,
будьте ви прокляті , кляті москалі 😡
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05.05.2024 10:23 Ответить
Харків приречений до цілодобового обстрілу. Важко повністю знищити таке велике місто, але кацапські орки над цим працюють, бо знають, що їм за це нічого не буде.
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05.05.2024 10:45 Ответить
Треба в українських церквах молитись Богу день і ніч і просити щоб забрав сатану путіна геть із Землі. Час від часу сатана в людському образі спускається на Землю щоб нищити людство. Сатана зваблює слабоумних обіцянками влади і величчі і слабоумні ідуть за ним і вбивають людей. Так було в Німеччині минулого століття коли сатана в облику Гітлера зійшов на Землю і понищив мільони людей. Тепер сатана обьявився в облиці Путіна і знову знищує людей і знову слабоумні ідуть за сатаною. Сатану завжди можна розгледіти в його людино ненавистницькій суті як наприклад бомбіння мирних міст на Великдень.
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05.05.2024 11:46 Ответить
Тоді було дві сатани сталін , і гітлер . А перед тим- сифілітик ленін .
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05.05.2024 15:57 Ответить
 
 