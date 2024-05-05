Под огнем Харьков и 17 населенных пунктов Харьковщины, есть повреждения и жертвы

В Пасхальную ночь вражеские войска атаковали Харьков "Шахедами". В результате ударов горел дом и хозяйственные постройки в Основянском районе города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадали 6 человек, среди них ребенок 2015 года рождения, у девочки острая реакция на стресс.

Также Синегубов напоминает, что в Индустриальном районе города в результате обстрела ракетой С-300 произошло возгорание цеха гражданского предприятия, частные дома, хозяйственные постройки. Пострадали шесть человек, все работники предприятия. На этот час пожар локализован.

В общем, за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Стрелечья, Гатище, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка.

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Обстрелы Харьковщины за сутки:

5 мая 00:30 российские оккупанты артиллерией обстреляли село Александровку. Пострадали пять домохозяйств, повреждены дома, хозяйственные постройки. В части села отсутствовал свет, повреждены энергосети.

16:51 Харьковский район, Липецкая ТГ, с. Борщева. В результате обстрела горел дом.

16:37 Харьковский район, Липецкая ТГ, с. Слобожанское. В результате обстрела горел дом. Погиб 49-летний гражданский мужчина , который находился на улице рядом с домом.

, который находился на улице рядом с домом. 15:15 обстрел КАБ с. Черкасские Тишки Харьковского района. Удар в частный дом. Повреждена газовая труба. Пострадала 75-летняя женщина.

Кроме того, как отмечается, в течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 29,13 га территории, уничтожили 451 взрывоопасный предмет.