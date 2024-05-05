Ночная атака "шахедов" на Харьков: 5 человек получили ранения, среди них ребенок. ФОТО

Ночью враг ударил БПЛА по частному сектору города Харькова, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"От взрыва пострадали жилые дома и другие надворные застройки. По двум адресам произошли пожары", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв.м.

"В результате обстрела пострадало 5 человек, из них один ребенок", - добавили в ГСЧС.

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