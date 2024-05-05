РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10753 посетителя онлайн
Новости Фото
1 830 6

Ночная атака "шахедов" на Харьков: 5 человек получили ранения, среди них ребенок. ФОТО

Ночью враг ударил БПЛА по частному сектору города Харькова, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"От взрыва пострадали жилые дома и другие надворные застройки. По двум адресам произошли пожары", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв.м.

"В результате обстрела пострадало 5 человек, из них один ребенок", - добавили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью "шахед" попал в частный сектор Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки атаки шахедів на Харків 5 травня
Наслідки атаки шахедів на Харків 5 травня

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Великий Харків! Велика Одеса! Велика Україна. Христос воскрес. Перемога буде за вами.
показать весь комментарий
05.05.2024 08:57 Ответить
За нами.
показать весь комментарий
05.05.2024 09:09 Ответить
На жаль, я не українка,тому таки за вами,а ми допоможемо. Разом до Перемоги України
показать весь комментарий
05.05.2024 09:16 Ответить
В велике свято Воскресіння можуть таке творити лише сатаністи - людські жертвоприношення.
От тобі і "святая русь", "народ богоносєц", "трєтій Рим, а чєтвертому не бывать". Одним словом - РПЦ мос. патріархата.
показать весь комментарий
05.05.2024 09:01 Ответить
Цього року вперше це не свято для мене і вже ніколи,мабуть,небуде.
показать весь комментарий
05.05.2024 09:39 Ответить
Що в головах створінь які в Великодню Ніч вбивають дітей.
І що в головах людей які ходять в "церкву" благословляючу подібне...
показать весь комментарий
05.05.2024 09:42 Ответить
 
 