Ночная атака "шахедов" на Харьков: 5 человек получили ранения, среди них ребенок. ФОТО
Ночью враг ударил БПЛА по частному сектору города Харькова, есть пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"От взрыва пострадали жилые дома и другие надворные застройки. По двум адресам произошли пожары", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 кв.м.
"В результате обстрела пострадало 5 человек, из них один ребенок", - добавили в ГСЧС.
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От тобі і "святая русь", "народ богоносєц", "трєтій Рим, а чєтвертому не бывать". Одним словом - РПЦ мос. патріархата.
І що в головах людей які ходять в "церкву" благословляючу подібне...