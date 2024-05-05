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Ночью "шахед" попал в частный сектор Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьков шахедами", в ночь на воскресенье вражеский дрон попал в частный сектор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов

"Попадание шахеда в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 мая около 01:17 ночи войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове прогремели взрывы: в результате удара "Шахеда" загорелись частные дома, - Терехов

Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479) Харьковщина (5577)


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