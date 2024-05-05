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Новости Война
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В Харькове прогремели взрывы: в результате удара "Шахеда" загорелись частные дома, - Терехов

У Харкові пролунали вибухи: внаслідок удару

Ночью 5 апреля во время атаки российских дронов в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Опять взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне снова ударили по Харькову. В Воздушных силах сообщают о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьковщине и Донетчине

Позже Терехов сообщил: "Попадание шахеда в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия".

Терехов про обстріл Харкова

Напомним, 4 мая около 01:17 ночи войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа. Затем утром 4 мая 2024 года в Харькове был слышен взрыв. Днем 4 мая, в Великую Субботу, ориентировочно в 14:15 оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Примерно в 16:20 4 мая россияне снова ударили по Харькову. Примерно в 21:20 оккупанты снова нанесли удар по Харькову.

Автор: 

Харьков (7450) атака (373) Терехов Игорь (255)


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Може влада вже якось захистить Харьків
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05.05.2024 01:22 Ответить
https://censor.net/ua/photo_news/3487830/********************************************************************
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05.05.2024 02:35 Ответить
"Росіяни знову скинули авіабомбу на Бєлгород. Постраждало п'ять рашистів. Місцева влада навіть не намагалася звинуватити ЗСУ, а руйнування пояснили "звичайним вибухом". Подібне сталося не вперше. Протягом березня-квітня армія рф "впустила" над Белгородщиною 20 авіабомб".
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05.05.2024 05:06 Ответить
За некомпетентність Зеленського в питаннях зовнішньої політики, економіки, військової справи, українці розплачуються життям, каліцтвом, зубожінням, зате доходи Зеленського за 2023 р. ( відповідно до його декларації) виросли в тричі.
Агресивна меншість вибрала Зеленського на посаду Президента України , а меншість тому, що на президентських виборах в 2019 р .явка виборців склала 61,37%, Зеленський набрав 73,22% це біля 45% від загальної кількості виборців, що мають право голосу, тобто 55% виборців за нього не голосували…розвиток подій в Україні показав, що в 2019 р. 73% електорату проголосували за війну.
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05.05.2024 06:13 Ответить
Л, логика, но это не про вас, таких манипуляций с фактами я ещё не видел
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05.05.2024 07:21 Ответить
И вообще, на выборах 80-90 и более процентов на выборах рисуют исключительно в тоталитарных образованиях
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05.05.2024 07:27 Ответить
Вночі 5-го квітня ?
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05.05.2024 07:13 Ответить
 
 