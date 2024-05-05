В Харькове прогремели взрывы: в результате удара "Шахеда" загорелись частные дома, - Терехов

Ночью 5 апреля во время атаки российских дронов в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Опять взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях", - сообщил он.

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Позже Терехов сообщил: "Попадание шахеда в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия".

Напомним, 4 мая около 01:17 ночи войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа. Затем утром 4 мая 2024 года в Харькове был слышен взрыв. Днем 4 мая, в Великую Субботу, ориентировочно в 14:15 оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Примерно в 16:20 4 мая россияне снова ударили по Харькову. Примерно в 21:20 оккупанты снова нанесли удар по Харькову.