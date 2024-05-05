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Новини Війна
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У Харкові пролунали вибухи: внаслідок удару "Шахеда" загорілися приватні будинки, - Терехов

У Харкові пролунали вибухи: внаслідок удару

Вночі 5 квітня під час атаки російських дронів у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову вдарили по Харкову. У Повітряних силах повідомляють про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині

Пізніше Терехов повідомив: "Влучення шахеда у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події".

Терехов про обстріл Харкова

Нагадаємо, 4 травня близько 01:17 ночі війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу. Потім зранку 4 травня 2024 року у Харкові було чути вибух. Вдень 4 травня, у Велику Суботу, орієнтовно о 14:15 окупанти знову завдали удару по Харкову. Приблизно о 16:20 4 травня росіяни знову вдарили по Харкову. Приблизно о 21:20 окупанти знову завдали удар по Харкову.

Автор: 

Харків (5563) атака (338) Терехов Ігор (311)


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Може влада вже якось захистить Харьків
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05.05.2024 01:22 Відповісти
https://censor.net/ua/photo_news/3487830/********************************************************************
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05.05.2024 02:35 Відповісти
"Росіяни знову скинули авіабомбу на Бєлгород. Постраждало п'ять рашистів. Місцева влада навіть не намагалася звинуватити ЗСУ, а руйнування пояснили "звичайним вибухом". Подібне сталося не вперше. Протягом березня-квітня армія рф "впустила" над Белгородщиною 20 авіабомб".
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05.05.2024 05:06 Відповісти
За некомпетентність Зеленського в питаннях зовнішньої політики, економіки, військової справи, українці розплачуються життям, каліцтвом, зубожінням, зате доходи Зеленського за 2023 р. ( відповідно до його декларації) виросли в тричі.
Агресивна меншість вибрала Зеленського на посаду Президента України , а меншість тому, що на президентських виборах в 2019 р .явка виборців склала 61,37%, Зеленський набрав 73,22% це біля 45% від загальної кількості виборців, що мають право голосу, тобто 55% виборців за нього не голосували…розвиток подій в Україні показав, що в 2019 р. 73% електорату проголосували за війну.
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05.05.2024 06:13 Відповісти
Л, логика, но это не про вас, таких манипуляций с фактами я ещё не видел
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05.05.2024 07:21 Відповісти
И вообще, на выборах 80-90 и более процентов на выборах рисуют исключительно в тоталитарных образованиях
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05.05.2024 07:27 Відповісти
Вночі 5-го квітня ?
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05.05.2024 07:13 Відповісти
 
 