У Харкові пролунали вибухи: внаслідок удару "Шахеда" загорілися приватні будинки, - Терехов
Вночі 5 квітня під час атаки російських дронів у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях", - повідомив він.
Пізніше Терехов повідомив: "Влучення шахеда у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події".
Нагадаємо, 4 травня близько 01:17 ночі війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу. Потім зранку 4 травня 2024 року у Харкові було чути вибух. Вдень 4 травня, у Велику Суботу, орієнтовно о 14:15 окупанти знову завдали удару по Харкову. Приблизно о 16:20 4 травня росіяни знову вдарили по Харкову. Приблизно о 21:20 окупанти знову завдали удар по Харкову.
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