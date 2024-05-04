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Новини Війна
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Росіяни знову вдарили по Харкову. У Повітряних силах повідомляють про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині

Росіяни знову вдарили по Харкову

Сьогодні, 4 травня, увечері війська РФ знову завдали удару по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

О 21:26 Синєгубов розповів: "Окупанти знову завдали удар по Харкову. Профільні служби виїхали на огляд".

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Перед цим Повітряні сили о 21:10 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 21:45 Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та Донеччині.

Обстріли Харкова
Обстріли Харкова

Нагадаємо, 4 травня близько 01:17 ночі війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу. Потім зранку 4 травня 2024 року у Харкові було чути вибух. Вдень 4 травня, у Велику Суботу, орієнтовно о 14:15 окупанти знову завдали удару по Харкову. Приблизно о 16:20 4 травня росіяни знову вдарили по Харкову.

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563) Синєгубов Олег (857)


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пропоную писати паскуди замість росіяни , або разом
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04.05.2024 22:06 Відповісти
коссаби ...

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04.05.2024 22:26 Відповісти
бомбить хло православних..
рф смерть приносить ... в таке свято..
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04.05.2024 22:15 Відповісти
І в дні буденні, і на інші свята рф приносить не менше смертей.
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04.05.2024 22:19 Відповісти
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04.05.2024 22:24 Відповісти
у вас начебто віра різна.
тут таке не притягнеш !
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05.05.2024 05:37 Відповісти
Харьков уже больше разрушен нацистами, чем Ленинград за 4 года блокады
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05.05.2024 01:43 Відповісти
 
 