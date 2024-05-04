Россияне снова ударили по Харькову. В Воздушных силах сообщают о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьковщине и Донетчине

Сегодня, 4 мая, вечером войска РФ снова нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В 21:26 Синегубов рассказал: "Оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Профильные службы выехали на осмотр".

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Перед этим Воздушные силы в 21:10 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

В 21:45 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Донецкой областях.





Напомним, 4 мая около 01:17 войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа. Затем утром 4 мая 2024 года в Харькове был слышен взрыв. Днем 4 мая, в Великую субботу, ориентировочно в 14:15 оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Примерно в 16:20 4 мая россияне снова ударили по Харькову.