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Новости Война
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Россияне снова ударили по Харькову. В Воздушных силах сообщают о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьковщине и Донетчине

Росіяни знову вдарили по Харкову

Сегодня, 4 мая, вечером войска РФ снова нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В 21:26 Синегубов рассказал: "Оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Профильные службы выехали на осмотр".

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Перед этим Воздушные силы в 21:10 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

В 21:45 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Донецкой областях.

Обстріли Харкова
Обстріли Харкова

Напомним, 4 мая около 01:17 войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа. Затем утром 4 мая 2024 года в Харькове был слышен взрыв. Днем 4 мая, в Великую субботу, ориентировочно в 14:15 оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Примерно в 16:20 4 мая россияне снова ударили по Харькову.

Автор: 

обстрел (26928) Харьков (7450) Синегубов Олег (558)


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пропоную писати паскуди замість росіяни , або разом
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04.05.2024 22:06 Ответить
коссаби ...

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04.05.2024 22:26 Ответить
бомбить хло православних..
рф смерть приносить ... в таке свято..
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04.05.2024 22:15 Ответить
І в дні буденні, і на інші свята рф приносить не менше смертей.
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04.05.2024 22:19 Ответить
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04.05.2024 22:24 Ответить
у вас начебто віра різна.
тут таке не притягнеш !
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05.05.2024 05:37 Ответить
Харьков уже больше разрушен нацистами, чем Ленинград за 4 года блокады
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05.05.2024 01:43 Ответить
 
 