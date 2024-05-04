Атака РФ на гражданские объекты Харькова: пострадали шесть человек, повреждены здания предприятий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 мая, оккупанты дважды обстреляли г. Харьков. Атаке подверглись гражданские объекты города, пострадали шесть человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечается, первую атаку оккупанты совершили из авиации ориентировочно в 14:15. В результате этой атаки повреждены здания гражданского предприятия в Немышлянском районе. По предварительным данным, оккупанты ударили УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Также примерно в 16:20 произошел повторный удар по городу. Попадание зафиксировано по территории гражданского производства в Индустриальном районе. Возник масштабный пожар. Сейчас продолжается ликвидация последствий.

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В облпрокуратуре сообщили, что точный вид вооружения, из которого был совершен обстрел, будет установлен после тушения пожара.





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Пострадавшие в результате обстрелов в Харькове

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, в результате удара РФ по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек.

Среди них - четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин.

У пострадавших взрывные ранения. Все являются работниками предприятия.



Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек.











Ранее сообщалось, что утром 4 мая в Харькове прогремел взрыв.

Кроме того, в ночь на 4 мая войска РФ атаковали Харьков "Шахедами". Из-за падения обломков вражеских дронов горели двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.