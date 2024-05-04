Атака РФ на цивільні об’єкти Харкова: постраждали шість людей, пошкоджено будівлі підприємств. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 травня, окупанти двічі обстріляла м. Харків. Атаки зазнали цивільні об’єкти міста, постраждали шість людей

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури.

Як зазначається, першу атаку окупанти здійснили з авіації орієнтовно о 14:15. Унаслідок цієї атаки пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Також приблизно о 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків.

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В облпрокуратурі повідомили, що точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.





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Постраждалі внаслідок обстрілів у Харкові

Як розповів голова ОВА Олег Синєгубов, унаслідок удару РФ по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей.

Серед них - чотири жінки 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків.

У постраждалих вибухові поранення. Усі є працівниками підприємства.



Поруч із підприємством є загорання приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд.











Раніше повідомлялося, що вранці 4 травня у Харкові пролунав вибух.

Крім того, у ніч на 4 травня війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.