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Вночі "шахед" влучив у приватний сектор Харкова. ФОТОрепортаж

Окупанти вчергове атакували Харків шахедами", у ніч на неділю ворожий дрон влучив у приватний сектор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов 

"Влучення шахеда у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня близько 01:17 ночі війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи: внаслідок удару "Шахеда" загорілися приватні будинки, - Терехов

Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня
Атака на Харків 5 травня

Автор: 

обстріл (28449) Харків (5594) Харківщина (6054)


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