Нічна атака "шахедів" на Харків: 5 людей дістали поранення, серед них дитина. ФОТО
Вночі ворог вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
"Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв.м.
"У результаті обстрілу постраждало 5 осіб, з них одна дитина", - додали в ДСНС.
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От тобі і "святая русь", "народ богоносєц", "трєтій Рим, а чєтвертому не бывать". Одним словом - РПЦ мос. патріархата.
І що в головах людей які ходять в "церкву" благословляючу подібне...