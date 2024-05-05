Нічна атака "шахедів" на Харків: 5 людей дістали поранення, серед них дитина. ФОТО

Вночі ворог вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв.м.

"У результаті обстрілу постраждало 5 осіб, з них одна дитина", - додали в ДСНС.

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