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Нічна атака "шахедів" на Харків: 5 людей дістали поранення, серед них дитина. ФОТО

Вночі ворог вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 кв.м.

"У результаті обстрілу постраждало 5 осіб, з них одна дитина", - додали в ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі "шахед" влучив у приватний сектор Харкова. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки шахедів на Харків 5 травня
Наслідки атаки шахедів на Харків 5 травня

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обстріл (28449) Харків (5594) Харківщина (6054)


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Великий Харків! Велика Одеса! Велика Україна. Христос воскрес. Перемога буде за вами.
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05.05.2024 08:57 Відповісти
За нами.
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05.05.2024 09:09 Відповісти
На жаль, я не українка,тому таки за вами,а ми допоможемо. Разом до Перемоги України
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05.05.2024 09:16 Відповісти
В велике свято Воскресіння можуть таке творити лише сатаністи - людські жертвоприношення.
От тобі і "святая русь", "народ богоносєц", "трєтій Рим, а чєтвертому не бывать". Одним словом - РПЦ мос. патріархата.
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05.05.2024 09:01 Відповісти
Цього року вперше це не свято для мене і вже ніколи,мабуть,небуде.
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05.05.2024 09:39 Відповісти
Що в головах створінь які в Великодню Ніч вбивають дітей.
І що в головах людей які ходять в "церкву" благословляючу подібне...
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05.05.2024 09:42 Відповісти
 
 