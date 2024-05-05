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Новини
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Ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова, відомо про 10 постраждалих (оновлено)

харків

Вдень 5 травня у Харкові було чути вибухи. Окупанти завдали удару по центру міста, є поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи", - зазначив він.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Більше інформації щодо ситуації в місті наразі невідомо. 

Також читайте: Під вогнем Харків та 17 населених пунктів Харківщини, є пошкодження і жертви

Оновлена інформація щодо удару по Харкову вдень 5 травня 2024 року

Згодом в ОВА уточнили, що війська РФ ударили по Шевченківському району Харкова.

"За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд", - каже Синєгубов.

Терехов уточнив, що зафіксовано удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.

"Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже пʼятеро", - інформує о 14.47 Терехов.

Згодом в ОВА повідомили, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.

Що відомо на цю хвилину:

  • Медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.
  • Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.
  • Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

Ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.

Як повідомлялося, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені. 

Автор: 

обстріл (28250) Харків (5563)


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Зате ларьочник змусив нелоха відпустити Пашу мерседеса, щоб той встиг на Великдень зібрати врожай zeлені для zeмародерів та занести в ОПу долю.

"Православіє" від zeрьмака воно такоє...
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05.05.2024 14:27 Відповісти
Там пшековські фермери мають бажання припертись й побачити все на власні очі.

Чекаємо!! Але без захисту! Най бігають по Харькову!
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05.05.2024 14:28 Відповісти
маріна, "фільтруй свій базар".
ДЯКУЄМО полякам за допогу українським громадянам і Україні.
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05.05.2024 14:56 Відповісти
Навчись читати, стас волоков.

А базар, фільтруй на своїй зоні.
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05.05.2024 15:09 Відповісти
маріна
Пшеки - зневажливе прізвисько для позначення поляків.
Вживається переважно в Росії.
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05.05.2024 15:56 Відповісти
маріна - то твоє зневажливе, кацап.
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05.05.2024 16:45 Відповісти
Я раздавил улитку потому, что это вредитель, который поедает нашу монастырскую капусту, над выращиванием которой мы все трудимся в поте лица.
- Да, ты прав, - сказал настоятель.
- Но ведь улитка - это живая тварь, убивать которую - грех, возразил другой.
- Да, и ты прав, - ответил настоятель.
Тут подошел третий монах, который слышал весь разговор, и он тоже обратился к настоятелю:
- Как же так, отец, и одному и другому ты говоришь, что они правы, но ведь так не может быть, что они оба правы!
- Да, и ты тоже прав, - произнес настоятель.
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05.05.2024 15:11 Відповісти
3 КАБа по житловій зоні у центрі мiста!

це вже щоденна реальність!
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05.05.2024 16:02 Відповісти
 
 