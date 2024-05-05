Ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова, відомо про 10 постраждалих (оновлено)
Вдень 5 травня у Харкові було чути вибухи. Окупанти завдали удару по центру міста, є поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибухи", - зазначив він.
"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Більше інформації щодо ситуації в місті наразі невідомо.
Оновлена інформація щодо удару по Харкову вдень 5 травня 2024 року
Згодом в ОВА уточнили, що війська РФ ударили по Шевченківському району Харкова.
"За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд", - каже Синєгубов.
Терехов уточнив, що зафіксовано удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.
"Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже пʼятеро", - інформує о 14.47 Терехов.
Згодом в ОВА повідомили, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.
Що відомо на цю хвилину:
- Медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.
- Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.
- Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.
Ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.
Як повідомлялося, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.
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Чекаємо!! Але без захисту! Най бігають по Харькову!
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