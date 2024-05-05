Ворог ударив по житловій забудові у центрі Харкова, відомо про 10 постраждалих (оновлено)

Вдень 5 травня у Харкові було чути вибухи. Окупанти завдали удару по центру міста, є поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи", - зазначив він.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях", - інформує своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Більше інформації щодо ситуації в місті наразі невідомо.

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Оновлена інформація щодо удару по Харкову вдень 5 травня 2024 року

Згодом в ОВА уточнили, що війська РФ ударили по Шевченківському району Харкова.

"За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд", - каже Синєгубов.

Терехов уточнив, що зафіксовано удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених.

"Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже пʼятеро", - інформує о 14.47 Терехов.

Згодом в ОВА повідомили, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.

Що відомо на цю хвилину:

Медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються.

за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.

Ліквідація наслідків ворожого удару наразі триває.

Як повідомлялося, напередодні росіяни завдали ракетного удару по виробничому підприємству у Харкові. Вночі по місту били "Шахедами". Від вибуху постраждали житлові будинки, є поранені.