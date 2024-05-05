Враг ударил по жилой застройке в центре Харькова, известно о 10 пострадавших

Днем 5 мая в Харькове слышались взрывы. оккупанты нанесли удар по центру города, есть раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы", - отметил он.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - информирует в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Больше информации о ситуации в городе пока не известно.

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Обновлена информация по удару по Харькову днем 5 мая 2024 года

Впоследствии в ОВА уточнили, что войска РФ ударили по Шевченковскому району Харькова.

"По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр", – говорит Синегубов.

Терехов уточнил, что зафиксирован удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых.

"Увеличивается количество раненых. В настоящее время их уже пятеро", - информирует о 14.47 Терехов.

Впоследствии в ОВА сообщили, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.

Что известно на эту минуту:

Медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.

Оккупанты попали по частному сектору между домами, повреждены домовладения, взрывной волной повредило окна.

Повреждены многоквартирные дома и авто.

Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Как сообщалось, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.