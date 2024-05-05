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Новости
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Враг ударил по жилой застройке в центре Харькова, известно о 10 пострадавших

харків

Днем 5 мая в Харькове слышались взрывы. оккупанты нанесли удар по центру города, есть раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы", - отметил он.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - информирует в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Больше информации о ситуации в городе пока не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под огнем Харьков и 17 населенных пунктов Харьковщины, есть повреждения и жертвы

Обновлена информация по удару по Харькову днем 5 мая 2024 года

Впоследствии в ОВА уточнили, что войска РФ ударили по Шевченковскому району Харькова.

"По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр", – говорит Синегубов.

Терехов уточнил, что зафиксирован удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых.

"Увеличивается количество раненых. В настоящее время их уже пятеро", - информирует о 14.47 Терехов.

Впоследствии в ОВА сообщили, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.

Что известно на эту минуту:

  • Медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.
  • Оккупанты попали по частному сектору между домами, повреждены домовладения, взрывной волной повредило окна.
  • Повреждены многоквартирные дома и авто.

Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Как сообщалось, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.

Автор: 

обстрел (26928) Харьков (7450)


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Зате ларьочник змусив нелоха відпустити Пашу мерседеса, щоб той встиг на Великдень зібрати врожай zeлені для zeмародерів та занести в ОПу долю.

"Православіє" від zeрьмака воно такоє...
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05.05.2024 14:27 Ответить
Там пшековські фермери мають бажання припертись й побачити все на власні очі.

Чекаємо!! Але без захисту! Най бігають по Харькову!
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05.05.2024 14:28 Ответить
маріна, "фільтруй свій базар".
ДЯКУЄМО полякам за допогу українським громадянам і Україні.
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05.05.2024 14:56 Ответить
Навчись читати, стас волоков.

А базар, фільтруй на своїй зоні.
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05.05.2024 15:09 Ответить
маріна
Пшеки - зневажливе прізвисько для позначення поляків.
Вживається переважно в Росії.
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05.05.2024 15:56 Ответить
маріна - то твоє зневажливе, кацап.
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05.05.2024 16:45 Ответить
Я раздавил улитку потому, что это вредитель, который поедает нашу монастырскую капусту, над выращиванием которой мы все трудимся в поте лица.
- Да, ты прав, - сказал настоятель.
- Но ведь улитка - это живая тварь, убивать которую - грех, возразил другой.
- Да, и ты прав, - ответил настоятель.
Тут подошел третий монах, который слышал весь разговор, и он тоже обратился к настоятелю:
- Как же так, отец, и одному и другому ты говоришь, что они правы, но ведь так не может быть, что они оба правы!
- Да, и ты тоже прав, - произнес настоятель.
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05.05.2024 15:11 Ответить
3 КАБа по житловій зоні у центрі мiста!

це вже щоденна реальність!
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05.05.2024 16:02 Ответить
 
 