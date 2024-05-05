Враг ударил по жилой застройке в центре Харькова, известно о 10 пострадавших
Днем 5 мая в Харькове слышались взрывы. оккупанты нанесли удар по центру города, есть раненые.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышны взрывы", - отметил он.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - информирует в свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Больше информации о ситуации в городе пока не известно.
Обновлена информация по удару по Харькову днем 5 мая 2024 года
Впоследствии в ОВА уточнили, что войска РФ ударили по Шевченковскому району Харькова.
"По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы продолжают осмотр", – говорит Синегубов.
Терехов уточнил, что зафиксирован удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых.
"Увеличивается количество раненых. В настоящее время их уже пятеро", - информирует о 14.47 Терехов.
Впоследствии в ОВА сообщили, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.
Что известно на эту минуту:
- Медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.
- Оккупанты попали по частному сектору между домами, повреждены домовладения, взрывной волной повредило окна.
- Повреждены многоквартирные дома и авто.
Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.
Как сообщалось, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.
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"Православіє" від zeрьмака воно такоє...
Чекаємо!! Але без захисту! Най бігають по Харькову!
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Вживається переважно в Росії.
- Да, ты прав, - сказал настоятель.
- Но ведь улитка - это живая тварь, убивать которую - грех, возразил другой.
- Да, и ты прав, - ответил настоятель.
Тут подошел третий монах, который слышал весь разговор, и он тоже обратился к настоятелю:
- Как же так, отец, и одному и другому ты говоришь, что они правы, но ведь так не может быть, что они оба правы!
- Да, и ты тоже прав, - произнес настоятель.
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