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Новости Война
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Удар РФ по Харькову: зафиксировано попадание в частный дом, есть пострадавшие (обновлено)

Удар КАБами по Харкову

В результате сегодняшнего удара войск РФ по Харькову зафиксировано попадание в частный дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще имеем попадание в частный дом. Двое пострадавших", - отметил Терехов.

Читайте: Под огнем Харьков и 17 населенных пунктов Харьковщины, есть повреждения и жертвы

Обновлена информация относительно удара по Харькову 5 мая 2024 года

Впоследствии в ОВА сообщили, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.

Что известно в эту минуту:

  • Медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.
  • Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна.
  • Повреждены многоквартирные дома и авто.

Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по жилой застройке в центре Харькова.

Напомним, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.

Автор: 

обстрел (26928) Харьков (7450)


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Мадонна дает 1,5 миллионные концерты на пляже, а орки свою Примадонну выжили, и бомбы на жилые дома скидывают
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05.05.2024 15:45 Ответить
Коли масква ??????????????????? Буданов ???????
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05.05.2024 15:46 Ответить
"народ-баганосєц" посилає пасхальне вітання православним України.
Московитська "святая русь".
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05.05.2024 15:58 Ответить
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05.05.2024 16:08 Ответить
чому ми не кошмаремо кацапів їх цивільну інфраструктуру а якщо хтось ой боже ми не хотіли то сам дрон збився з курсу з гопниками в чесну не виграш
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05.05.2024 16:35 Ответить
Zе влада б...дь,ви збираєтесь щось колись робить для Харкова!???802 дні бомбардують щодня Харків!!!Ви що ох...лі там бл...??
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05.05.2024 17:13 Ответить
 
 