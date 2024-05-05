Удар РФ по Харькову: зафиксировано попадание в частный дом, есть пострадавшие (обновлено)
В результате сегодняшнего удара войск РФ по Харькову зафиксировано попадание в частный дом.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще имеем попадание в частный дом. Двое пострадавших", - отметил Терехов.
Обновлена информация относительно удара по Харькову 5 мая 2024 года
Впоследствии в ОВА сообщили, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.
Что известно в эту минуту:
- Медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.
- Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна.
- Повреждены многоквартирные дома и авто.
Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по жилой застройке в центре Харькова.
Напомним, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.
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