Удар РФ по Харькову: зафиксировано попадание в частный дом, есть пострадавшие (обновлено)

В результате сегодняшнего удара войск РФ по Харькову зафиксировано попадание в частный дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще имеем попадание в частный дом. Двое пострадавших", - отметил Терехов.

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Обновлена информация относительно удара по Харькову 5 мая 2024 года

Впоследствии в ОВА сообщили, что пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью.

Что известно в эту минуту:

Медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются.

Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна.

Повреждены многоквартирные дома и авто.

Ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по жилой застройке в центре Харькова.

Напомним, накануне россияне нанесли ракетный удар по производственному предприятию в Харькове. Ночью по городу били "Шахедами". От взрыва пострадали жилые дома, есть раненые.