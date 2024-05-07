Наслідки авіаударів РФ по Харківщині: Постраждали 5 осіб. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська ввечері 6 травня та вночі 7 травня атакували населені пункти Харківщини з авіації.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 2 годині ночі війська РФ вдарили по селу Колодязне Дворічанської громади. Внаслідок обстрілу поранено 72-річну жінку, також пошкоджено житловий будинок.

Водночас ввечері 6 травня близько о 22:15 РФ вдарила з авіації по селищу Борова Ізюмського району. Постраждали 4 особи. Травмовано чоловіка та його 16-річну доньку. У двох жінок 51 та 54 років гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватні домоволодіння та приміщення банку.

"За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см)", - зазначили у прокуратурі.

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Раніше повідомлялось, що російські війська вперше вдарили переробленим ФАБом по Харківщині.











