Росіяни ракетою зруйнували великий м’ясокомбінат у Харкові. ВIДЕО

Росіяни зруйнували м’ясокомбінат ТОВ "МК М’ясний" у Харкові.

Про це гендиректор і власник підприємства Олександр Скорик повідомив у Facebook.

"Наше життя і серце вщент (розбите)", – повідомляється на сторінці компаній в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от М'ЯСОКОМБІНАТ М'ЯСНИЙ (@mkmyasnoy)

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 4 травня внаслідок обстрілу Харкова ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, постраждали приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства.

ТОВ "МК М’ясний" засноване понад 20 років тому, під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. За даними на сайті компанії, її продукції реалізується переважно у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.