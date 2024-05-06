Росіяни ракетою зруйнували великий м’ясокомбінат у Харкові. ВIДЕО
Росіяни зруйнували м’ясокомбінат ТОВ "МК М’ясний" у Харкові.
Про це гендиректор і власник підприємства Олександр Скорик повідомив у Facebook.
"Наше життя і серце вщент (розбите)", – повідомляється на сторінці компаній в Instagram.
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Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 4 травня внаслідок обстрілу Харкова ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, постраждали приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства.
ТОВ "МК М’ясний" засноване понад 20 років тому, під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. За даними на сайті компанії, її продукції реалізується переважно у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
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а украінців ви своїми злодійськими дями не дістанете 😡