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Новини
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Росіяни ракетою зруйнували великий м’ясокомбінат у Харкові. ВIДЕО

М’ясокомбінат ТОВ
Фото: Олександр Скорик у Facebook

Росіяни зруйнували м’ясокомбінат ТОВ "МК М’ясний" у Харкові.

Про це гендиректор і власник підприємства Олександр Скорик повідомив у Facebook.

"Наше життя і серце вщент (розбите)", – повідомляється на сторінці компаній в Instagram.

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Публикация от М'ЯСОКОМБІНАТ М'ЯСНИЙ (@mkmyasnoy)

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 4 травня внаслідок обстрілу Харкова ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, постраждали приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства.

ТОВ "МК М’ясний" засноване понад 20 років тому, під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. За даними на сайті компанії, її продукції реалізується переважно у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Автор: 

м’ясо (196) ракети (353) Харків (729) Харківщина (262)


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Топ коментарі
+17
Агромол відродився і М"ясний відродиться. Шкода Скорика, нормальний дядько, патріот. Спілкувався якось.
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06.05.2024 13:46
+17
Москальня , здохніть падлюки від голоду та холоду ,
а украінців ви своїми злодійськими дями не дістанете 😡
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06.05.2024 13:49
+12
Саме це й наводить на думку, що удар сплановано навмисно по проукраїнській компанії. Щось по підприємствам промордорських хазяїв (яких на харківщині вдосталь) нічого не прилітає.
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06.05.2024 14:08
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Великий був м'ясокомбінат як для приватного, багато в них фур і вантажівок з їх символикою.
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06.05.2024 13:34 Відповісти
Агромол відродився і М"ясний відродиться. Шкода Скорика, нормальний дядько, патріот. Спілкувався якось.
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06.05.2024 13:46 Відповісти
Саме це й наводить на думку, що удар сплановано навмисно по проукраїнській компанії. Щось по підприємствам промордорських хазяїв (яких на харківщині вдосталь) нічого не прилітає.
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06.05.2024 14:08 Відповісти
Саме так. Він багато допомагав.
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06.05.2024 14:10 Відповісти
Агромол не відродився. Я не купую там більше, одна вода.
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06.05.2024 14:23 Відповісти
Ну Агромол, був спочатку Ромол )
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06.05.2024 19:55 Відповісти
Згоден Ромол це далеко не Зареч'є, до куп'янського йому як до Київа рачки.
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06.05.2024 19:58 Відповісти
Москальня , здохніть падлюки від голоду та холоду ,
а украінців ви своїми злодійськими дями не дістанете 😡
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06.05.2024 13:49 Відповісти
У вегетаріанців свято.
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06.05.2024 14:32 Відповісти
абсолютно згоден що можуть бити під заказ конкурентів.як по Вадатурському.
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06.05.2024 14:39 Відповісти
По завєтах Білігейтса і Швабельзона переходим на корм із хробачків.
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06.05.2024 14:49 Відповісти
Фу, ну нах...
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06.05.2024 17:47 Відповісти
В цю "гру" теж можна грати удвох.
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06.05.2024 20:29 Відповісти

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