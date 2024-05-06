Росіяни вперше вдарили переробленим ФАБом по Харківщині: Знищено цілу вулицю

Для удару по селу Моначинівка на Харківщині російські окупанти вперше застосували перероблену фугасну авіабомбу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив слідчий управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю - фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони.

В цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака", - зазначив він.

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За словами Болвінова, росіяни вперше застосували озброєння такої потужності.

"Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару. Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі", - додав він.

Удари російських окупантів по Харківщині

5 травня російські війська вдарили КАБами по Харкову та Золочеву. Також під ударом Куп'янський район, внаслідок чого є загибла та поранені.

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