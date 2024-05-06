Росіяни вперше вдарили переробленим ФАБом по Харківщині: Знищено цілу вулицю
Для удару по селу Моначинівка на Харківщині російські окупанти вперше застосували перероблену фугасну авіабомбу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив слідчий управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю - фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони.
В цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака", - зазначив він.
За словами Болвінова, росіяни вперше застосували озброєння такої потужності.
"Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару. Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі", - додав він.
Удари російських окупантів по Харківщині
5 травня російські війська вдарили КАБами по Харкову та Золочеву. Також під ударом Куп'янський район, внаслідок чого є загибла та поранені.
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ФАБ-5000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAB-5000m54.svg?uselang=ru
ФАБ-9000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9000m54.svg?uselang=ru
Недавно было сообщение что в РФ возобновили производство ФАБ3000. Логично предположить что к ним тоже приделают крылья. Её Су - 27 и т п, уже вроде не могут нести (хотя кто их знает, 3 полуторки будут в полтора раза тяжелее). Нужны Ту-22М. Для "пятёрки" - тоже.
"Девятку" могли нести только Ту - 95. Но вроде после модернизации уже не могут (хотя что стоит переделать обратно?).
Скорее всего на этой войне скоро засветятся КАБы из ФАБ3000. А мощнее - маловероятно (пока по крайней мере)
На озброєння ВПС СРСР прийнята у 1946 році.
В рф заявили що з лютого 2024 року виробництво цих бомб відновили і є масовим.
Різниці з простою ФАБ майже нема, якщо відсутнє ППО...
Бумеранг має повернутися на рассєю...
Горіти рюзьге в пеклі...!!!
хочуть відбудувати свої будинки. а кацапи потім ще одну таку кинуть, або й дві. шось не так все у нашому королівстві.
А ГУР Буданова по Рубльовці так, дрони пускав, ось тобі і прікол.