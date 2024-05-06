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Новини Війна
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Росіяни вперше вдарили переробленим ФАБом по Харківщині: Знищено цілу вулицю

Росіяни вперше застосували ФАБ 1500 на Харківщині

Для удару по селу Моначинівка на Харківщині російські окупанти вперше застосували перероблену фугасну авіабомбу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив слідчий управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю - фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони.

В цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака", - зазначив він.

Дивіться: Російський пілот скинув бомбу ФАБ-500 із модулем УМПК на розташування російської піхоти. ВIДЕО

За словами Болвінова, росіяни вперше застосували озброєння такої потужності.

"Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару. Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі", - додав він.

Удари російських окупантів по Харківщині

5 травня російські війська вдарили КАБами по Харкову та Золочеву. Також під ударом Куп'янський район,  внаслідок чого є загибла та поранені.

Читайте: Рашисти скинули КАБ на житлову забудову в Бериславі, 15 людей дістали контузію. ФОТО

Автор: 

Харківщина (6054) бомбардування (337) КАБ (350)


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Топ коментарі
+14
Надеюсь главзеб обратится в ООН - рашисты переплюнули даже фашистов, применили против мирного населения мощнейшее оружие массового уничтожения. Чи дурачок будет опять нести ахинею о погонах на плечах у бога.
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06.05.2024 12:15
+10
Ось так воює варварська рашиська орда ,росія це найбільше світове зло ,це найбільші світові терористи, влада мовчить ,світова спільнота мовчить.
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06.05.2024 12:19
+8
Надія що Карма Бог видасть кацабам все що вони коять в Україні втричі...
Бумеранг має повернутися на рассєю...
Горіти рюзьге в пеклі...!!!
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06.05.2024 12:14
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Не вперше. Такими навіть більшими швирялись по Азовсталі.
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06.05.2024 12:14 Відповісти
Там був просто "чавун" у вільному падінні без можливості планування до цілі.
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06.05.2024 12:16 Відповісти
А что бывает больше полторашки?
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06.05.2024 12:16 Відповісти
Вродь 3-х тонна.
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06.05.2024 12:19 Відповісти
ого.
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06.05.2024 12:21 Відповісти
ФАБ-5000 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fab-5000.svg?uselang=ru
ФАБ-5000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAB-5000m54.svg?uselang=ru
ФАБ-9000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9000m54.svg?uselang=ru
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06.05.2024 12:32 Відповісти
Примечание: "полуторку" прекрасно носят самолёты семейства Су - 27. Су - 34 - точно может нести 3 таких. Вроде могут по 3 и Су - 27, Су - 35. Су - 24 может обычные а КАБы уже плохо (практический потолок маловат).
Недавно было сообщение что в РФ возобновили производство ФАБ3000. Логично предположить что к ним тоже приделают крылья. Её Су - 27 и т п, уже вроде не могут нести (хотя кто их знает, 3 полуторки будут в полтора раза тяжелее). Нужны Ту-22М. Для "пятёрки" - тоже.
"Девятку" могли нести только Ту - 95. Но вроде после модернизации уже не могут (хотя что стоит переделать обратно?).

Скорее всего на этой войне скоро засветятся КАБы из ФАБ3000. А мощнее - маловероятно (пока по крайней мере)

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06.05.2024 19:20 Відповісти
Більше є ще три тисячі у кацапів🙁
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06.05.2024 12:23 Відповісти
Дрезден союзники бомбили 3-з тонними.
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06.05.2024 12:24 Відповісти
ФАБ-3000 - це розроблена в СРСР 3000-кілограмова авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку переважно використовують ВПС Росії. Це важка бомба, здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди завдяки литому корпусу вагою 1600 кг і вибуховому заряду вагою 1400 кг. Бомба була розроблена для бомбардувальників Ту-4, Ту-16 або Ту-22 (у базовій версії і Ту-22М3). Ту-22М3 може брати на борт до 2 шт.

На озброєння ВПС СРСР прийнята у 1946 році.

В рф заявили що з лютого 2024 року виробництво цих бомб відновили і є масовим.
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06.05.2024 12:30 Відповісти
Раньше они были без УМПК.
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06.05.2024 12:18 Відповісти
Якщо звичайна 500-ка летить на 40 км то ця х-ня кілометрів 10-15.
Різниці з простою ФАБ майже нема, якщо відсутнє ППО...
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06.05.2024 12:24 Відповісти
Надія що Карма Бог видасть кацабам все що вони коять в Україні втричі...
Бумеранг має повернутися на рассєю...
Горіти рюзьге в пеклі...!!!
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06.05.2024 12:14 Відповісти
Надеюсь главзеб обратится в ООН - рашисты переплюнули даже фашистов, применили против мирного населения мощнейшее оружие массового уничтожения. Чи дурачок будет опять нести ахинею о погонах на плечах у бога.
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06.05.2024 12:15 Відповісти
в 2019 упал с неба
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06.05.2024 13:56 Відповісти
Ти сам тільки завдання президентам можеш давати? Виправ щелепу та вивчай українську, або нах.р за поребрік.
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07.05.2024 18:19 Відповісти
Ось так воює варварська рашиська орда ,росія це найбільше світове зло ,це найбільші світові терористи, влада мовчить ,світова спільнота мовчить.
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06.05.2024 12:19 Відповісти
Світова спільнота не мовчить. Вони заняты Палестиной.
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06.05.2024 16:24 Відповісти
Нацистский геноцид
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06.05.2024 12:52 Відповісти
отож, а якби чоловіки цього села взяли до рук зброю, та пішли б воювати то... а так буряти замість себе бомбу прислали.
хочуть відбудувати свої будинки. а кацапи потім ще одну таку кинуть, або й дві. шось не так все у нашому королівстві.
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06.05.2024 13:01 Відповісти
І чому такі бомби не планують на маскву де повно стратегічних цілей, цікаво.
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06.05.2024 13:31 Відповісти
З тієї ж причини, чому русня тими 1500-ми по Києву не кидається.
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06.05.2024 13:45 Відповісти
По Кончі Заспі, згоден, кацапи туди з 2022 рокі ні одної міни, снаряду, ракети РСЗВ, ракети балістичної чи звичайної не пустили.

А ГУР Буданова по Рубльовці так, дрони пускав, ось тобі і прікол.
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06.05.2024 20:01 Відповісти
Причина проста: ППО. Такі великі бомби самі далеко не літають.
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07.05.2024 08:20 Відповісти
Дрони не бомби, долетять.
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07.05.2024 19:08 Відповісти
"Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку..." Це що , дрібнички для тебе , слідчий болвінов ?
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06.05.2024 15:10 Відповісти
 
 