Россияне впервые ударили переделанным ФАБом по Харьковщине: Уничтожена целая улица
Для удара по селу Моначиновка на Харьковщине российские оккупанты впервые применили переработанную фугасную авиабомбу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил следователь управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны.
В этом приграничном селе в Купянском районе осталось не более сотни местных и не было ни одного военного. ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета", - отметил он.
По словам Болвинова, россияне впервые применили вооружение такой мощности.
"Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили селянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара. Несмотря на такую мощную атаку, жители Моначиновки сразу взялись помогать полиции. Каждый в первую очередь думает о том, чтобы помочь ближнему в беде, зафиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", - добавил он.
Удары российских оккупантов по Харьковской области
5 мая российские войска ударили КАБами по Харькову и Золочеву. Также под ударом Купянский район, в результате чего есть погибшие и раненые.
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ФАБ-5000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAB-5000m54.svg?uselang=ru
ФАБ-9000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9000m54.svg?uselang=ru
Недавно было сообщение что в РФ возобновили производство ФАБ3000. Логично предположить что к ним тоже приделают крылья. Её Су - 27 и т п, уже вроде не могут нести (хотя кто их знает, 3 полуторки будут в полтора раза тяжелее). Нужны Ту-22М. Для "пятёрки" - тоже.
"Девятку" могли нести только Ту - 95. Но вроде после модернизации уже не могут (хотя что стоит переделать обратно?).
Скорее всего на этой войне скоро засветятся КАБы из ФАБ3000. А мощнее - маловероятно (пока по крайней мере)
На озброєння ВПС СРСР прийнята у 1946 році.
В рф заявили що з лютого 2024 року виробництво цих бомб відновили і є масовим.
Різниці з простою ФАБ майже нема, якщо відсутнє ППО...
Бумеранг має повернутися на рассєю...
Горіти рюзьге в пеклі...!!!
хочуть відбудувати свої будинки. а кацапи потім ще одну таку кинуть, або й дві. шось не так все у нашому королівстві.
А ГУР Буданова по Рубльовці так, дрони пускав, ось тобі і прікол.