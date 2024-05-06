Россияне впервые ударили переделанным ФАБом по Харьковщине: Уничтожена целая улица

Для удара по селу Моначиновка на Харьковщине российские оккупанты впервые применили переработанную фугасную авиабомбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил следователь управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны.

В этом приграничном селе в Купянском районе осталось не более сотни местных и не было ни одного военного. ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета", - отметил он.

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По словам Болвинова, россияне впервые применили вооружение такой мощности.

"Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили селянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара. Несмотря на такую мощную атаку, жители Моначиновки сразу взялись помогать полиции. Каждый в первую очередь думает о том, чтобы помочь ближнему в беде, зафиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", - добавил он.

Удары российских оккупантов по Харьковской области

5 мая российские войска ударили КАБами по Харькову и Золочеву. Также под ударом Купянский район, в результате чего есть погибшие и раненые.

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