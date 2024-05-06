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Новости Война
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Россияне впервые ударили переделанным ФАБом по Харьковщине: Уничтожена целая улица

Росіяни вперше застосували ФАБ 1500 на Харківщині

Для удара по селу Моначиновка на Харьковщине российские оккупанты впервые применили переработанную фугасную авиабомбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил следователь управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны.

В этом приграничном селе в Купянском районе осталось не более сотни местных и не было ни одного военного. ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета", - отметил он.

Также смотрите: Российский пилот сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на расположение российской пехоты. ВИДЕО

По словам Болвинова, россияне впервые применили вооружение такой мощности.

"Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили селянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара. Несмотря на такую мощную атаку, жители Моначиновки сразу взялись помогать полиции. Каждый в первую очередь думает о том, чтобы помочь ближнему в беде, зафиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", - добавил он.

Удары российских оккупантов по Харьковской области

5 мая российские войска ударили КАБами по Харькову и Золочеву. Также под ударом Купянский район, в результате чего есть погибшие и раненые.

Также читайте: Россияне снова активно используют КАБы для ударов по Херсонщине, - Братчук

Автор: 

Харьковщина (5577) бомбардировка (451) КАБ (349)


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Топ комментарии
+14
Надеюсь главзеб обратится в ООН - рашисты переплюнули даже фашистов, применили против мирного населения мощнейшее оружие массового уничтожения. Чи дурачок будет опять нести ахинею о погонах на плечах у бога.
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06.05.2024 12:15
+10
Ось так воює варварська рашиська орда ,росія це найбільше світове зло ,це найбільші світові терористи, влада мовчить ,світова спільнота мовчить.
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06.05.2024 12:19
+8
Надія що Карма Бог видасть кацабам все що вони коять в Україні втричі...
Бумеранг має повернутися на рассєю...
Горіти рюзьге в пеклі...!!!
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06.05.2024 12:14
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Не вперше. Такими навіть більшими швирялись по Азовсталі.
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06.05.2024 12:14 Ответить
Там був просто "чавун" у вільному падінні без можливості планування до цілі.
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06.05.2024 12:16 Ответить
А что бывает больше полторашки?
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06.05.2024 12:16 Ответить
Вродь 3-х тонна.
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06.05.2024 12:19 Ответить
ого.
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06.05.2024 12:21 Ответить
ФАБ-5000 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fab-5000.svg?uselang=ru
ФАБ-5000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAB-5000m54.svg?uselang=ru
ФАБ-9000-М54 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9000m54.svg?uselang=ru
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06.05.2024 12:32 Ответить
Примечание: "полуторку" прекрасно носят самолёты семейства Су - 27. Су - 34 - точно может нести 3 таких. Вроде могут по 3 и Су - 27, Су - 35. Су - 24 может обычные а КАБы уже плохо (практический потолок маловат).
Недавно было сообщение что в РФ возобновили производство ФАБ3000. Логично предположить что к ним тоже приделают крылья. Её Су - 27 и т п, уже вроде не могут нести (хотя кто их знает, 3 полуторки будут в полтора раза тяжелее). Нужны Ту-22М. Для "пятёрки" - тоже.
"Девятку" могли нести только Ту - 95. Но вроде после модернизации уже не могут (хотя что стоит переделать обратно?).

Скорее всего на этой войне скоро засветятся КАБы из ФАБ3000. А мощнее - маловероятно (пока по крайней мере)

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06.05.2024 19:20 Ответить
Більше є ще три тисячі у кацапів🙁
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06.05.2024 12:23 Ответить
Дрезден союзники бомбили 3-з тонними.
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06.05.2024 12:24 Ответить
ФАБ-3000 - це розроблена в СРСР 3000-кілограмова авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку переважно використовують ВПС Росії. Це важка бомба, здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди завдяки литому корпусу вагою 1600 кг і вибуховому заряду вагою 1400 кг. Бомба була розроблена для бомбардувальників Ту-4, Ту-16 або Ту-22 (у базовій версії і Ту-22М3). Ту-22М3 може брати на борт до 2 шт.

На озброєння ВПС СРСР прийнята у 1946 році.

В рф заявили що з лютого 2024 року виробництво цих бомб відновили і є масовим.
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06.05.2024 12:30 Ответить
Раньше они были без УМПК.
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06.05.2024 12:18 Ответить
Якщо звичайна 500-ка летить на 40 км то ця х-ня кілометрів 10-15.
Різниці з простою ФАБ майже нема, якщо відсутнє ППО...
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06.05.2024 12:24 Ответить
Надія що Карма Бог видасть кацабам все що вони коять в Україні втричі...
Бумеранг має повернутися на рассєю...
Горіти рюзьге в пеклі...!!!
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06.05.2024 12:14 Ответить
Надеюсь главзеб обратится в ООН - рашисты переплюнули даже фашистов, применили против мирного населения мощнейшее оружие массового уничтожения. Чи дурачок будет опять нести ахинею о погонах на плечах у бога.
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06.05.2024 12:15 Ответить
в 2019 упал с неба
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06.05.2024 13:56 Ответить
Ти сам тільки завдання президентам можеш давати? Виправ щелепу та вивчай українську, або нах.р за поребрік.
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07.05.2024 18:19 Ответить
Ось так воює варварська рашиська орда ,росія це найбільше світове зло ,це найбільші світові терористи, влада мовчить ,світова спільнота мовчить.
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06.05.2024 12:19 Ответить
Світова спільнота не мовчить. Вони заняты Палестиной.
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06.05.2024 16:24 Ответить
Нацистский геноцид
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06.05.2024 12:52 Ответить
отож, а якби чоловіки цього села взяли до рук зброю, та пішли б воювати то... а так буряти замість себе бомбу прислали.
хочуть відбудувати свої будинки. а кацапи потім ще одну таку кинуть, або й дві. шось не так все у нашому королівстві.
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06.05.2024 13:01 Ответить
І чому такі бомби не планують на маскву де повно стратегічних цілей, цікаво.
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06.05.2024 13:31 Ответить
З тієї ж причини, чому русня тими 1500-ми по Києву не кидається.
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06.05.2024 13:45 Ответить
По Кончі Заспі, згоден, кацапи туди з 2022 рокі ні одної міни, снаряду, ракети РСЗВ, ракети балістичної чи звичайної не пустили.

А ГУР Буданова по Рубльовці так, дрони пускав, ось тобі і прікол.
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06.05.2024 20:01 Ответить
Причина проста: ППО. Такі великі бомби самі далеко не літають.
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07.05.2024 08:20 Ответить
Дрони не бомби, долетять.
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07.05.2024 19:08 Ответить
"Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку..." Це що , дрібнички для тебе , слідчий болвінов ?
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06.05.2024 15:10 Ответить
 
 