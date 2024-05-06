Доба на Харківщині: удари КАБами по Харкову та Золочеву, обстріли Куп’янського району, є загибла та поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти з артилерії та мінометів обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини. Авіаударів зазнали Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі 6 травня, близько 02:30 ворог обстріляв КАБами Золочів Богодухівського району. У місті дістали пошкодження будівля Дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо - 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки.

Внаслідок обстрілу 59-річна жінка зазнала осколкових поранень та контузії.

Вдень 5 травня під ворожим вогнем опинилися населені пункти Купʼянського району. Близько 16.10 з РСЗВ ворог обстріляв Ківшарівку, поранено 79-річного чоловіка. О 15.25 атакував КАБом с. Моначинівка, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Загинула 88-річна жінка. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років.

Також ворог атакував КАБами Шевченківський та Київський райони Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки - постраждали 16 людей.

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