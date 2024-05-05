Росіяни обстріляли два села на Харківщині: дві людини постраждали, з-під завалів дістали тіло жінки (оновлено)
Під обстрілами ворога 5 травня перебував Куп’янський район Харківської області, є постраждалі та загибла
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Так, у селі Моначинівка Кіндрашівської громади виникло займання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Повідомляється, що під завалами може перебувати жінка.
Крім того, унаслідок обстрілу Ківшарівки також постраждав один чоловік. Деталі встановлюються.
Пізніше Синєгубов повідомив, внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка загинула 88-річна жінка. Її тіло деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі в будинку.
Раніше повідомлялося, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.
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