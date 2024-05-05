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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне обстреляли два села на Харьковщине: два человека пострадали, из-под завалов достали тело женщины (обновлено)

Обстріл Харківщини 5 травня

Под обстрелами врага 5 мая находился Купянский район Харьковской области, есть пострадавшие и погибшая.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в селе Моначиновка Кондрашевской громады возникло возгорание частного дома, пострадал 34-летний гражданский мужчина. Сообщается, что под завалами может находиться женщина.

Кроме того, в результате обстрела Кившаровки также пострадал один человек. Детали устанавливаются.

Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов села Моначиновка погибла 88-летняя женщина. Ее тело было деблокировано из-под завалов после ликвидации пожара в доме.

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Ранее сообщалось, что за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины.

Автор: 

обстрел (26928) Харьковщина (5577)


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