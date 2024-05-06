Россияне снова активно используют КАБы для ударов по Херсонщине, - Братчук

На Херсонщине враг активизировал штурмовые действия и использование управляемых авиабомб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

"Что касается Херсонщины, то враг снова начал достаточно активно использовать управляемые авиабомбы. Наши плацдармы на левом берегу держатся. Враг пытается проводить более активные штурмовые действия, чем это было еще несколько дней назад", - говорится в сообщении.

Не утихают на Херсонщине артобстрелы, потому что артиллерийская борьба между правым и левым берегом продолжается. Братчук отметил, что украинские защитники активно используются FPV-дроны, чтобы враг не смог проводить атаки тяжелой техникой.

Напомним, представитель ОК "Південь" Дмитрий Плетенчук на днях сообщал, что ситуация на левобережье Херсонщины остается сложной.

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