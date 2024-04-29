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Взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине не позволит врагу приближаться к нашим позициям, - Плетенчук

Конроль над островом Нестрига

Долгое время остров Нестрига на Херсонщине находился в "серой" зоне. Взятие его под контроль существенно повысит качество контроверсионных мер Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение. Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там на самом деле много таких островов на реке Днепр), поэтому это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней", - отметил спикер.

По его словам, Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым дальше идет устье реки.

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"Фактически это наш берег... На самом деле такие острова в основном болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен... Некоторое время он считался серой зоной", - добавил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Автор: 

остров (26) Плетенчук Дмитрий (161) Херсонская область (4713)


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Топ комментарии
+4
Що ти пишеш свинячою - нічого не зрозуміло.
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29.04.2024 09:57
+3
Перечитайте свій допис пару разів.
Вам не здається що ви написали дурню?
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29.04.2024 09:59
+2
Ждем видосика от сырского?
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29.04.2024 11:03
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Що ти пишеш свинячою - нічого не зрозуміло.
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29.04.2024 09:57 Ответить
Перечитайте свій допис пару разів.
Вам не здається що ви написали дурню?
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29.04.2024 09:59 Ответить
Якщо острів болотистий то який резон його брати ? Як там можна організувати оборону і окопатися ?
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29.04.2024 10:02 Ответить
Резон - захистити те, що залишилось від населених пунктів на правому березі. З цих островів вони і обстрілюются з мінометів, дрони з них запускаються. Для цього не треба там окопуватись
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29.04.2024 10:15 Ответить
від того острова до рашистських позицій кілометрів п'ять, в тому числі через гирло Дніпра.
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29.04.2024 10:19 Ответить
"Фактично це наш берег…

це дійсно правий берег від основного річища Дніпра.
якого дідька ми його ще не контролювали ?
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29.04.2024 13:14 Ответить
у весняний\літній сезон на острові легше жити, легше маскуватись (бо окопуватись там майже не можливо), і логістика теж стає не така складна. Тому зараз і настав час для контролю. Тим більше, що острів по площі як дві третини міста Херсон, і для повного контролю східної прибережної смуги треба чимало особового складу, якого не вистачає, бо замість того, щоб пожити на острові, дехто віддає перевагу потопленню у Тисі, Дністрі чи Західному Бугу.
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29.04.2024 15:47 Ответить
Як можна організувати оборону на болотистому острові ?
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29.04.2024 10:05 Ответить
чи вони не розуміють, що від таких "перемог" на папері на фоні наступу рашистів все стає ще сумніше? влада витрачає ресурси на війну в інформ просторі, а не на реальний фронт. того дивись, так і війну скоро виграють, правда, тільки в інтернеті.
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29.04.2024 10:14 Ответить
Никак, минометы всех порешают.
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01.05.2024 08:56 Ответить
Ждем видосика от сырского?
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29.04.2024 11:03 Ответить
Плете дурило знов маячню, ти, мохнате чмо, підеш за гувнемюк невдовзі. Клоун мордатий
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29.04.2024 14:13 Ответить
На всіх осінт мапах, цей острів був вже під ЗСУ мінімум з минулого літа
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29.04.2024 17:22 Ответить
 
 