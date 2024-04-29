Взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине не позволит врагу приближаться к нашим позициям, - Плетенчук

Долгое время остров Нестрига на Херсонщине находился в "серой" зоне. Взятие его под контроль существенно повысит качество контроверсионных мер Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение. Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там на самом деле много таких островов на реке Днепр), поэтому это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней", - отметил спикер.

По его словам, Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым дальше идет устье реки.

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"Фактически это наш берег... На самом деле такие острова в основном болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен... Некоторое время он считался серой зоной", - добавил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники установили контроль над островом Нестрига, который расположен в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.